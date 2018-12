【聖誕扭耳仔】以 Sufjan Stevens 的名字呼喚聖誕

【Indie 聖誕歌之王】美國紐約布魯克林獨立唱作歌手 Sufjan Stevens 在早前發表了孤寂的冬日聖誕 ballad 曲目〈 Lonely Man Of Winter 〉。而他最為樂迷津津樂道,就是先後在2006及2012年出版了《 Songs for Christmas 》和《 Silver & Gold: Songs for Christmas Vols. 6 - 10 》這兩套 5EP 形式的聖誕歌集 box set。他所灌錄過的聖誕曲目足夠陪伴大家整個平安夜。

在我所認識的獨立音樂界名字當中,沒有人可以比美國紐約布魯克林 indie-folk 唱作歌手 Sufjan Stevens 更喜歡灌唱聖誕歌。歷年來他所灌錄過的聖誕曲目,已超過100首之多、差不多共長達五個小時,足夠陪伴大家整個平安夜晚上。

在獨立音樂界當中, Sufjan Stevens 絕對是「聖誕歌之王」。(互聯網圖片) Sufjan Stevens 所為人津津樂道,就是先後在2006年及2012年出版了《 Songs for Christmas 》和《 Silver & Gold: Songs for Christmas Vols. 6–10 》這兩套同樣是 5EP 形式的聖誕歌集 box set。 Sufjan Stevens 是虔誠的基督徒,自2001年開始他便在每年灌錄一張聖誕主題 EP 《 Songs for Christmas 》,來在這個佳節饋贈給親戚及朋友,當中有改編傳統聖詩、聖誕頌歌、流行聖誕歌,也有他的原創聖誕曲目,每年的聖誕 EP 也有一個主題名字;而這些本是印製成 CDr 的送禮用聖誕 EP ,在頭四年也有被放上一些與 Sufjan Stevens 有關的 fansite 上發售。

2006年發行的《 Songs for Christmas 》box set,就是把 Sufjan Stevens 在2001年、2002年、2003年、2005年、2006年的五張聖誕主題 EP結集起來作官方出版。

而《 Songs for Christmas 》box set 的出現,就是把他在2001年、2002年、2003年、2005年、2006年的五張聖誕主題 EP結集在一起,於2006年11月作官方發行。為甚麼跳過了2004年沒有做呢?因為當年他正在忙於其2005年奠定性概念專輯《 Illinois 》的錄音工作而暫停一年。

聽《 Songs for Christmas 》全碟

在《 Songs for Christmas 》內,我們可以聽到 Sufjan 重新演繹耳熟能詳的〈 Silent Night 平安夜〉、〈 O Come, O Come Emmanuel 以馬內利懇求降臨〉、〈 I Saw Three Ships 我看見三隻船〉、〈 Hark! The Herald Angels Sing 聽啊!天使高聲唱〉、〈 Away in a Manger 馬槽歌〉、〈 O Holy Night 聖善夜〉、〈The Little Drummer Boy〉、〈 The First Noel 聖誕佳音〉、〈 Jingle Bells 〉;也有他的原創歌曲〈 It's Christmas! Let's Be Glad! 〉、〈 Only at Christmas Time 〉、〈 That Was the Worst Christmas Ever! 〉、〈 Did I Make You Cry on Christmas? 〉、〈 Sister Winter 〉、〈 Star of Wonder 〉。音樂上以簡樸的民謠風格為主,即使有傳統曲目重複被翻玩,但也能用上不同的詮釋。當年《 Songs for Christmas 》正為 Sufjan 取得甚高評價。

上月《 Songs for Christmas 》首度以黑膠唱片形式作再版發行,樂迷再度趨之若鶩。

早前在11月間的時候,《 Songs for Christmas 》首度以黑膠唱片形式作再版發行,所以大家又再度談論 Sufjan 這套聖誕歌集 box set。

Sufjan Stevens 的第二套聖誕歌集 box set《 Silver & Gold: Songs for Christmas Vols. 6–10 》,帶來的音樂風格也較多元化。

在《 Songs for Christmas 》之後, Sufjan Stevens 繼續他每年灌錄一張聖誕主題 EP 的作風。六年後,Sufjan 再出版第二套聖誕歌集 box set 《 Silver & Gold: Songs for Christmas Vols. 6–10 》,結集他由2006年(當年12月他再發表了另一張聖誕 EP )至2010年的聖誕EP 。

《 Silver & Gold 》裡耳熟能詳的傳統聖誕頌歌/流行聖誕歌改編曲目,有〈 Coventry Carol 〉、〈 It Came Upon the Midnight Clear 在晴朗午夜降臨〉、〈 We Wish You a Merry Christmas 〉、〈 Good King Wenceslas〉、〈 Santa Claus Is Comin' to Town〉、〈 Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! 〉,還有蘇格蘭詩歌〈 Auld Lang Syne 友誼萬歲〉、 Franz Schubert 的〈 Ave Maria 〉、輕音樂 standard 曲目〈Sleigh Ride〉甚至 Prince 的〈 Alphabet St. 〉。

但《 Silver & Gold 》裡的 EP 與之前的之最大分野,除了 EP 名字已不局限在先前的單字名稱外,音樂上也不局限於簡樸民謠曲風當中,曲風製作較豐富多元,當中可再找到 baroque-pop 、 synth-pop 、lo-fi rock 甚至實驗音樂,又有客席歌手與合唱團參與;而2006年的《 Gloria: Songs for Christmas Vol. VI》EP裡的 Sufjan 的幾首原創聖誕歌又是他與 The National 的 Aaron Dessner 和 Bryce Dessner 兄弟合寫。

2010年的《 Christmas Unicorn: Songs for Christmas Vol. X》EP最未是 Sufjan 的原創歌〈 Christmas Unicorn 〉,長達12分鐘的此曲在中後段仍玩出了Joy Division 的〈 Love Will Tear Us Apart 〉,這首 post-punk 經典也可以被 Sufjan 演繹成聖誕歌來!

近年 Sufjan Stevens 似乎已再沒有時間去灌錄聖誕 EP 了。甚至他在以其母親及後父名字命名的2016年專輯《 Carrie & Lowell 》之後,除了跟 Bryce Dessner ( The National )、 James McAlister 及 Nico Muhly 聯袂合作的《 Planetarium 》專輯外,就是只見一些零星的歌曲面世,如為意大利導演 Luca Guadagnino 電影《 Call Me by Your Name 以你的名字呼喚我》締造了兩首深受文青愛戴的插曲〈 Mystery of Love 〉和〈 Visions of Gideon 〉,又為美國傳奇性女子花式溜冰運動員 Tonya Harding 寫了一曲〈 Tonya Harding 〉(但此曲沒有被 Craig Gillespie執導的Tonya Harding 傳記電影《 I, Tonya冰之驕女 》所採用)。

Sufjan Stevens 的新歌〈 Lonely Man Of Winter 〉跟 Alec Duffy 的〈 Every Day Is Christmas 〉作 split 單曲發行。

今年Sufjan Stevens 發表的唯一新歌是〈 Lonely Man Of Winter 〉,這首冬日 ballad 除了原版及 Doveman 的混音版出版成七吋黑膠單曲外,還有跟 Alec Duffy 的〈 Every Day Is Christmas 〉作 split 單曲發行,Sufjan 的聖誕歌出品那份感覺又被喚回來了。

聽《 Lonely Man Of Winter 》