【聖誕給的愁】孤獨平安夜「一支公」必聽的專輯

上年孤身過平安夜的你,一年過去,這次的平安夜有伴嗎?仍然沒有?不緊,還有音樂可以陪你!現在扭耳仔與你分享平安夜一支公必聽專輯,讓你沉醉在這種孤獨寂寞感,可能會無意間得到快感呢!

*此推介非常對「多愁善感男」的胃口,當然女生也絕對推薦她們也聽一聽。

天文台說平安夜會陰天,在這環境下更能襯托出以下專輯的孤寂味道。以下這個 list 要跟次序跟現實時間逐隻逐隻去聽,這才真正 feel 到何謂寂寞。

平安夜的早上 10:00am

《 Her OST 》- Arcade Fire and Owen Pallett 沒辦法,一定要將這個放在首位,因為此電影和 OST 真的代表了 21 世紀式的孤獨與寂寞。每一首曲目都像是在提醒著你:自己一個存在於這個空間中、沒有其他人,是怎麼的一個畫面和怎麼樣的感覺。電影主題更要是男主角和一電腦 AI 發展感情,無論是真摰感情都好,就是離不開那份憂鬱感。每次聽到〈 Dimension 〉一曲響起,就是不停叫自己不要再而對孤獨,但好像又擺脫不到那份愁緒,即使真正地 moved on 了,自己的心亦再也不一樣。這張 OST 現只能在 YouTube 聽到 full version,此前也有作過介紹,不妨回顧一下。

《 Blood on the Tracks 》- Bob Dylan 當寂寞難耐,就會胡思亂想,很容易會想到過去 — 過去的情懷、過去的感情、過去的伴侶,更可能一發不可收拾想起那些爭吵、想起那些對方的不是... 即使對與錯只是一廂情願也好,也想能發洩那份怨憤!聽 Bob Dylan 這張經典的「分手」專輯就好了。由獨白式的 〈 Simple Twist of Fate 〉表述兩人的命運、timing 的迴異;到〈 Idiot Wind 〉嘲諷式地向對方指責和埋怨;到最後還是放開心扉說一聲〈 If You See Her, Say Hello 〉。

平安夜的下午 02:00pm

《 憂鬱 》- 憂鬱 情緒起伏過後,加上飯氣攻心,又回歸到平靜。很好,那就想點電音吧。正如電影《 單身動物園 》(The Lobster)中的 Rachel Weisz 也說過:「我們都自己一個跳舞,所以我們都播電子音樂。」不如,跳著跳著來慰籍心靈... 再加這隊連名都叫憂鬱,確是應景吧。聽聽〈 Slow 〉一曲,就是想時間都停頓下來不理一切... 這隊憂鬱蠻特別的,想聽更多關於他們的歌可以順度中二病也發作一下。

《 Tigermilk 》- Belle And Sebastian 作為「多愁善感男」,怎能不聽 B&S 的歌?他們絕對是 melancholy 的終極代表,〈 The State I Am In 〉根本形容了一支公的日常:「 And now I’m feeling dangerous, riding on city buses for a hobby is sad… 」 嗯,真是 sad 到爆…

平安夜的傍晚 06:30pm

《 Laminate Pet Animal 》- SNOWMINE 開始入夜,「平安夜」這個概念更加在腦海中揮之不去,開始和自己的意識對話。「其實曾經有一個人願意接受自己,但卻步猶豫的,都是自己,結果又是沒有了。」聽著聽著〈 Let Me In 〉的歌詞 「 But then you let me in. And I don't want it. But you made me believe it. So do I really? Do I really want? 」 還有最後一句 「 And I think I see this happening again. From my lonely point of view. See every time that I'm with you. I know this will happen again. 」 即使不是「一支公」也預視到自己的孤獨... 再聽這專輯的最後一首歌〈 Hologram 〉,歌說的是命運終安排這麼遠這麼近的男女遇上,當然你可以看成是樂觀的,但在這情緒下,只覺得一切如歌名一樣 — 只是個全息形像 — 更貼切。

平安夜的午夜 12:00am

《 Nocturnal 》- The Midnight 已到午夜,在家睡不著,做了隻夜行動物(Nocturnal Animal),陰沉的整天更下起了毛毛雨來(下星期會凍),卻聽到不遠處有人在歡呼慶祝聖誕... 就再用 synthwave 來沖一沖昏頭腦吧,The Midnight — 隊名配襯時間,合適。〈 Shadow 〉一曲響起了在雨中的腳步聲... 「 Shadows in the city. I’m a stranger to myself. On these streets I'm someone else. Shadows in the city. Like a demon in the dark. Come to tear us apart 」 你心裡不禁疑惑,「我只是這城市的陰影嗎?」還是要如〈 River of Darkness 〉一曲所唱在黑暗中前行?歌曲中有一把聲在提醒「 She’s moved on 」,但自己卻走不出這孤獨的陰霾,只能沉沉的睡去...

平安夜的深夜 02:30 am (即已經聖誕)

同場加映: 《 Love is Only Affection 》- Digits 或者,在夢中,會有另一個自己面對面與你站著,提醒你:「愛情,只不過是一種情緒一種精神狀態」,它會令自己失去理智,但是,這種獎態是能夠擺脫的,我們不用被之控制,繼而令自己失望。正如這首兩一樣:「 How can we learn to live with love? Well that's a question with no answer. Ain't no alternative to the game. But we can minimize the drama 」

在此先祝各位平安夜平平安安,聖誕快樂!(可以不用聽完這幾張專輯的話,也算是一個不錯的聖誕節了吧?)

