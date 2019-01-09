Novel Fla$h - 隨心 ：唔跟社會大隊 就係hea？

Novel Fla$h ( 啊海 ) 曾經在 《 Canton Mic 2017 》 rap battle戰勝 JB，今次新作〈隨心〉無咁有火藥味！反而chill住同你講人生態度，生活唔跟大隊，都唔一定係hea！

介紹一下你來自的團體 SpongeMob ？有什麼成員？

Novel Fla$h ： Sponge Mob 由 Novel Fla$h 、 Shane T 、 Teddy Beer 三位 rapper 組成，團隊之所以命名為 SpongeMob 是希望秉承海綿多樣的特性，如「潔淨」的功能，指憑實力「清潔」說唱界，掃走面前的一切阻礙物，其次是「吸水」希望能藉著說唱音樂，出人頭地換取榮華富貴的志向，另一方面亦保持自傲的理想！

Sponge Mob 成員會自己整beat?

Novel Fla$h ： 暫時唔會自己整 beat 。

〈 隨心 〉的創作概念？

Novel Fla$h ： 隨心啦！

咪俾我hea多幾年 何必要這樣死纏爛打 去煩我 就算行差過踏差 睇下蘭花 睇下漫畫 何必睇我犯錯 Novel Fla$h 〈隨心〉

〈 隨心 〉歌詞中提到的「行差踏錯」所指？

Novel Fla$h ：因為在某些人的角度，只要你不跟著社會走，沒有正職，就會覺得你「hea」緊，好「pe」(做事不起勁)。這個就是他們角度的「行差踏錯」。

你現在日常的生活係點？要返工？

Novel Fla$h ： 朝八晚四，返地盤。

Novel Fla$H 同 Novel Friday 的關係？

Fla$h ：不回應，未係時候！

Friday：未係時候，唔講得住。

如果再有battle，要你點名一個對手，你會揀邊個本地 rapper ?

Novel Fla$h ： 從不揀對手 誰來也奉陪 。

呢排暫時未有battle睇住，睇下一月有乜show睇先 ：