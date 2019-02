SOPHY 王嘉儀 - 微物：有著你的體溫

香港歌手 SOPHY 王嘉儀新一年為大家帶來全新單曲〈 微物 〉,找來了雞蛋蒸肉餅 Soni,和本地電音人 Hirsk 作監製,更請到了香港著名填詞人周耀輝作耳語式和唱!歌曲有如置身冰島天籟一般的意境,其背後則是以回應她朋友們不同相片記錄下來的回憶。

SOPHY 王嘉儀 2018 年為自己第二張 EP《 Quarter 》續馬不停蹄宣傳,除了有〈 翩翩 〉一曲及與本地女歌手 Kiri T 合作的〈 In Between 〉外,也和唱作歌手李拾壹合作了兩首作品〈 You Jump I Jump 〉和〈 天衣 〉。新一年來臨,SOPHY 未有停步,率先帶來新單曲〈 微物 〉。

「數月前開始,我收集朋友們的回憶:一張有關『逝去』的照片,和一句想跟它說的話。」SOPHY 分享了〈 微物 〉的點點背後。

她又說世上不同的小小的物件,都會有一份記憶、都會有著擁有者的體溫。「藉這首歌,我想去呼應他們的回憶,拍下看見的,微微感受的。往年我們失去很多,但相信一切以另一種方式,仍然同在。」

微微哭泣 尋找聲音 可證實傷口與你都相近 微微呼吸 為可偷生 想記住肌膚有過那親密 世上微物 有著你的體溫

〈 微物 〉一曲以慢歌 R&B 電音 synthpop 演繹,也是 SOPHY 的一向風格,只是今次更為成熟優雅,而且除了是她自編自填外,也找來了雞蛋蒸肉餅 Soni,和本地電音人 Hirsk 作監製,更請到了香港著名填詞人周耀輝作耳語式和唱;mv 的靈感都由 SOHPY 從心而發 —— 不同的照片,映照在 SOPHY 身上的光與影,令聽者有如置身冰島天籟一般的意境,找尋身邊人的回憶,微微去感受他們的體溫。

