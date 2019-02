tfvsjs．more reverb．Naked and lay 三隊器樂樂團圍爐互講對方

三隊彼此惺惺相惜的香港post-rock / instrumental rock獨立樂隊同場共演,我們找來 tfvsjs 、 more reverb 和 Naked and lay 互講對方的音樂;他們共演音樂會之同時,也出版了一盒「新曲加精選」的 split cassette 來饋贈樂迷;而 d&b Soundscape 這套首次引進香港樂隊音樂會採用的嶄新音響系統,又會有甚麼玩法?

tfvsjs 、 more reverb 和 Naked and lay ,三隊同樣被歸納為 post-rock / instrumental rock 的香港獨立樂隊,彼此惺惺相惜而風格皆獨當一面的他們能夠湊在一起,於3月10號假旺角麥花臣場館共演一場音樂會,已是難能可貴的事。何況這次音樂會更是採用德國音響品牌 d&b audiotechnik 所新研發與推出的 d&b Soundscape 系統,能夠為這場演出製造出別開生面的嶄新360度空間的 post-rock / instrumental rock 現場音樂體驗。

農曆新年假期之後,《扭耳仔》約了 tfvsjs 、 more reverb 和 Naked and lay三隊樂隊,以及三個主辦單位 White Noise Records 、 Exclamation Music 及 Backlinestore ,在「談風:vs:再說」拍攝訪問,拍攝前眼見三隊樂隊的代表成員都聚首一堂,於是我先跟他們來個速訪,要他們圍在一起互相講對方。

tfvsjs 、 more reverb 和 Naked and lay 音樂的台前幕後(左上角逆時針方向) : Adon 、 Chapman 、 Anton 、 Gary 、 Lok 、 Kien 、 Haang 、 Lik 、 Q 和 Jonathan 。

不過在此之前,我先來一個問題:除了「緣分」之外,有甚麼原因令你們三隊樂隊今次可以走在一起共演? tfvsjs 鼓手 Anton 先搶回答:「我們的共通,都是說話不多的樂隊,大家都是說話不太靈光的人。」

三隊美學相近的樂隊

Anton 再入正題:「因為 Gary ( White Noise Records )都很喜歡我們,從而可以走在一起共演。之前也跟 more reverb 的黃進說過,不知我們何時可以一起玩一場音樂會,然後終於有這個機會。」 tfvsjs 另一鼓手 Chapman 再補充:「大家已說了很久有沒有同場演出的機會。以往我們玩 show 都會夾雜在別的樂隊之間,主辦單位見我們沒有主唱,於是在陣容上便會刻意配搭有主唱的樂隊。而現在我們三隊樂隊在音樂上都好接近。」

more reverb 鍵琴手 Lok:「大家都是器樂樂隊,而且大家的美學亦差不多。」

Naked and lay 鼓手Q:「正如他所說美學之相同。我們從來都沒有以甚麼字眼來說明我們三隊是甚麼樂隊,但感覺卻是如斯相近。」

然後,我就要他們互相去介紹對方樂隊的音樂。

tfvsjs 出席成員: Adon 、 Chapman 和 Anton 。

tfvsjs 說 Naked and lay 與 more reverb

「第一次遇上 Naked and lay 是看他們的 StudioOne 之 live rehearsal session 影片,覺得很棒,好有心機做。我們 tfvsjs 到第二張專輯已愈來愈技術性,而他們的 post-rock 則很有 cinematic 感覺,有如電影配樂。」

「 more reverb 的音樂很多時不用看 mv ,只要閉上眼睛也可以當配樂聽,腦海可以想像出其故事,那很享受這聆聽過程,而且是轉來轉去的,不是停留在同一個故事上。但 tfvsjs 的音樂便不會叫人閉上眼睛去想像故事吧。」

more reverb 出席成員: Jonathan 、 Haang 和 Lok (留意 Jonathan 和 Lok 當日襯了衫)

more reverb 說 Naked and lay 與 tfvsjs

「 Naked and lay 才出道不久,我在 TTN 看過一次他們的演出,覺得他們做足準備去玩這個表演。他們的曲目有十多分鐘長,要建立出情緒而又不沉悶,那是好困難的事,而他們就可以帶動到情緒並推到最高,加上視覺影像做得好、演出的流程亦佳,來得很完整,令我印象深刻。」

「一向很欣賞 tfvsjs,對香港來說是很有突破性。如果要找一隊很有特色的香港樂隊, tfvsjs 一定是最頂班的一隊。他們不是抄襲別人的風格,而是做出自己的東西之同時又可以好聽,那並不容易。他們的 math rock 也好有邏輯性,如細心聽其旋律線,那是很邏輯地建立,但又加到情緒,不像有些 math rock 樂隊只是純粹玩數字。」

然後有成員提出一個有趣的「諗嘢」(思考)論作比較:「 tfvsjs 諗嘢好機械式, more reverb 諗嘢諗到一半就唔諗,而 Naked and lay 就乜都唔諗、全程 emotion 。」

Naked and lay 出席成員: Kien 和 Q

Naked and lay 說 more reverb 與 tfvsjs

「雖然大家的美學相似,但他們的情緒與氣氛也有很不同的地方:more reverb 在音樂上的氣氛比較平靜,而 tfvsjs 則較理性而感覺比較複雜,這是他們的最大特色,也是彼此的分別。」Naked and lay 是當日較沉默的一隊,但原因是他們想說的都給別的樂隊說了。

給予觀眾很立體的聲音

今次三隊樂隊可以用到 d&b Soundscape 這套首次引進香港樂隊音樂會採用的

嶄新音響系統,大家有甚麼期待?

tfvsjs :「我也想用觀眾的角度來欣賞這套多麼厲害的 sound system ,所以當晩也要出去感受一下這兩隊樂隊的演出。我們在視、聽兩方面也會同時提昇,所以亦有影片的配合,畢竟這樣大製作,我們也不能只放個 logo 有背後吧。

「而我們也要想像那環迴音響可否讓 tfvsjs 的演出做到 battle 形式,即是兩套鼓的 battle 、兩支結他的 battle ,所以有些曲目也會於鼓與結他在編曲上作出改動,做出有如對答般。」

more reverb :「我們是求異而多於求同,能做到新元素是開心的事,所以要構想盡量做出一些迥異不同的東西。今次多了聲道的選擇,於是在 program 播放時便要利用到那 sound system ,給予觀眾很立體的聲音,而不獨只有左右聲道,那會很好玩。」

Naked and lay :「我都想用觀眾的角度去看這場演岀。正如 more reverb 說 d&b Soundscape 這套系統做到的環迴聲響 ,之前阿 Lik ( Blacklinestore )也跟我們提出過在 program 上會不會有部分混音是可以利用到這系統,做得更細緻。 Visual 對我們的演出也很重要。而今次在樂器、sound system 、 LED 這幾方面都有更好的掌握,這是重點。」

tfvsjs 、 more reverb 和 Naked and lay 的「新曲加精選」split cassette (攝影:袁智聰)

新曲加精選 split cassette

tfvsjs 、 more reverb 和 Naked and lay 不獨即將共演一場音樂會,同時也出版了一盒「新曲加精選」的 split cassette 來饋贈樂迷。

「我們第一次進行 brainstorm 時,我們已不獨只想做一場三隊樂隊共演的音樂會,而是構思要做出一些特別的東西,例如樂隊要玩新曲;因為有新曲,於是便有人提出不如出版卡式帶,用來作為給購買門票的樂迷之紀念品;而選擇出版卡式帶,因為較方便而有趣。」White Noise 貓奴店主 Gary 如是說。

在卡帶裡, more reverb 有2017年曲目〈 One Man 〉,也有建基於冷冷抽象電音曲風上的後搖滾新作〈本質形態〉; tfvsjs 有來自2016年專輯《在 – Zoi 》的〈 Shrine of our despair 〉,也有結他手 Tjoe ( NTBM )加入後的新曲〈Kwun Tong Blues〉;而 Naked and lay 的〈 Out Of Devil Face I 〉和〈 Out Of Devil Face Il 〉,兩首也算是新曲吧。

tfvsjs 、 more reverb 和 Naked and lay 這場音樂會的場聲器 floor plan。 (圖片提供:Backlinestore )

d&b Soundscape 是甚麼玩法?

近年才推出的 d&b Soundscape 到底是甚麼玩法? Backlinestore 的 Lik 便在去年年頭於德國法蘭克福體驗過以用家德國電音先鋒 Kraftwerk 之現場演出的 demo 示範(由 Kraftwerk 的音響工程師操刀)。

tfvsjs 、 more reverb 和 Naked and lay 這場音樂會,會有五組 main speakers,再由約18個細 speaker 包圍著周邊。「各條聲軌都有自己的位置,不單可以游走左右,也可以兜圈與打斜而來。」

傳統音樂會就只有所謂「皇帝位」的中間位置,才可聽清楚左右音響。而 d&b Soundscape 的360度場聲器則可覆蓋全場,任何位置都可聽到同樣的發聲點與空間感;同時,樂器位置亦可作出改變、模擬移動, sound design 也是他們的 post-rock / instrumental rock 現場演出的一部分。