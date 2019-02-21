SHAUN – Way Back Home：令 BLACKPINK 也讓路的韓國 DJ

由獨立音樂手搖身一變成為搖滾 EDM 巨子、在音樂排行榜擊敗 BLACKPINK、TWICE 等天團我韓國 EDM 新寵 SHAUN，聯手與英國小天王 Conor Maynard 、百大 DJ Sam Feldt 推出全新英語版本的〈 Way Back Home 〉，希望將這一股韓瘋帶到全世界！

2009 年，當時仍是韓國獨立樂團 THE KOXX 鍵盤手的 SHAUN，活躍於各大音樂節如韓國的 Jisan Rock Festival 、Pentaport Rock Festival 等，日本的 Summer Sonic 也有過演出的機會，但其實 SHAUN 給大家更的印象是作曲和 DJ，但在電音、EDM 界仍只是一名不見經傳的一員，卻在去年憑歌曲〈 Way Back Home 〉擊敗已是紅到發紫的 BLACKPINK 和 TWICE，於 MelOn 、Genie 和 Olleh Music 等多個韓國串流音樂排行榜上成「逆襲第一位」，所謂「逆襲」，就是此歌本已在去年 6 月發行，但卻在一個月後以「後勁」登頂！SHAUN 也因為這一著，迅速爆紅成搖滾 EDM 界巨子！

SHAUN 現在與 Conor Maynard 及百大人氣DJ Sam Feldt 重新混製英語版〈 Way Back Home 〉，加入了 Conor 的歌聲後，雖然 K-pop「韓國暖男」的感覺少了一點，但節拍感、時尚感都為〈 Way Back Home 〉增添上不少 tropical-house dance 色彩，也是有道理的，要走向國際嘛！

Even when we go through changes Even when we're old Remember that I told you I'll find my way back home

作係韓國樂迷的你，又是選擇原版還是英文版的〈 Way Back Home 〉？

可以在此試聽

英文版：

大家可以聽下原版：

同 Acoustic 版：

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