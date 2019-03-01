三月 show 多到暈！撐完本土 band 再有 Pet Shop Boys 壓軸！

二月過完，大家迎完豬年啦？是時候收拾心情 ——「睇 show mode 開動」！ 今個三月 live shows 真是多到暈！十幾場 show 大家隨時是連續幾晚都要出外看，除了一眾專場如 The Underground Youth、Instinct of Sight、Tendre 外，今個月更有「 The Week 」為期一個星期這個本地音樂節；月尾更有 synth-pop 天團 Pet Shop Boys 壓軸來港開 show！大家會點揀呢？Why not ALL！！！

今次同大家分一分，有音樂節、有本地專場同國外 indie 專場，方便大家慢慢選擇！

本地音樂節巡禮：

「 The Week 音樂節」—— 3 月 3 日至 3 月 9 日，多個場地

來到第三屆，透過不同音樂風格去組合不同演出單位，並分散安排獨立的日子及場地，於一星期內連續七晚演出。而今年的各大類型分別是藍調及民謠、世界音樂、金屬樂、post-punk、 hip hop 以及另類搖滾。

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March INN Music Festival 2019 —— 3 月 3 日，PMQ 元創坊

March INN 室內⾳樂節製作團隊精選了不同本地及國際⾳樂單位演出，為大家打造⼀個聚集不同樂隊的窩居。演出隊伍包括 KOLOR、春ねむり - Harunemuri (春眠)、後藤まりこ - DJ510MARIKO、The Red Stripes、Jing Wong 黃靖、話梅鹿、Andy is Typing 等等。

More reverb / Naked and lay / tfvsjs live at Macpherson Stadium —— 3 月 10 日，麥花臣體育館

這算是一個小型音樂節，請來三隊本地 instrumental rock 樂隊 more reverb 、 Naked and lay 以及 tfvsjs，在旺角麥花臣場館舞台演出。今次的音樂會也是一個聲效的小實驗，以「Soundscape」這個最新技術，為現場混音和聲音系統的設計變得更精準，樂迷應會有更新的聽覺感受。

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本地樂隊專場 show：

Instinct of Sight「Blended Abstract」CD Release Show —— 3 月 9 日，EMax（九展）

Instinct of Sight 本地樂迷不會陌生，出席 Clockenflap 後再一個新里程碑，樂隊用五年時間推出首張專輯《 Blended Abstract 》，為隆重其事舉行發布演唱會！十首歌曲，包括多首未發佈作品——那份爆炸性十足又變幻莫測的音場，大家都可以在今個 show 中聽到！

崩口碗【夢幻共演下下籤】// 首張專輯《忌》發佈會 —— 3 月 16 日，細場 SaiCoeng

香港 alternative rock 樂隊崩口碗，對「怒」有一份獨到見解，現推出首張專輯《忌》，記載了他們「心火盛的體格，成為憤怒的載體」，於細場舉行的專輯發布音樂會，更會有意色樓 AN ID SIGNAL 及 Andy is Typing 同場演出，大家於這場 show 中可能會對「憤怒即理性，理性即憤怒」有更深層次的理解。

外國音樂專場精選：

Tendre Live in Hong Kong —— 3 月 3 日，MOM Livehouse

原名河原太朗的 TENDRE，09 年組成樂隊 ampel，由當時已開始包辦曲詞錄音，又參與 Yogee New Waves、KANDYTOWN、sumika、長岡亮介（aka 東京事變二代目結他手浮雲）的製作。首張EP《Red Focus》展現的輕盈優雅都會爵士樂，獲得來自網絡和唱片店的絕佳口碑。這次 TENDRE 的香港站演出，樂隊成員包括 LUCKY TAPES 鼓手松浦大樹、CRCK 的小西遼、亀山拳四朗（Aun Beatz）及去年年尾剛來港的 AAAMYYY（Tempalay），樂迷沒理由不來吧？

The Underground Youth, Live in Hong Kong —— 3 月 6 日，MOM Livehouse

TUY 的成名專輯《 Mademoiselle 》是樂隊的標誌，也是樂迷喜歡他舒的首要原因，樂隊來香港演出，不用多說，絕對是不容錯過的一場 show。介時更會有 Twisterella* 和 Biascut 兩隊香港樂隊助陣！

專訪：做文青，不如做個地下少年 : The Underground Youth 來港前專訪

Clairo, live in HK —— 3 月 13 日，TTN

Clairo 的成名作是仍只是 19 歲時在睡房內用了兩小左右就寫好了的〈 Pretty Girl 〉，lo-fi、DIY、甚至 vaporwave 味道甚濃，上載到 YouTube 令她一歌成名。簽約 The Fader 後也讓她除了推出正式的 EP《 Dairy 001 》外也於 Coachella 等音樂節成為 lineup 之一。今次的 live 可以近距離聽聽她的 bedroom pop 是怎樣一個層次。

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Cloud Nothings live in Hong Kong —— 3 月 15 日，MOM Livehouse

從 lo-fi 失真的頹廢 indie rock 到單刀直入的龐克，Cloud Nothings 代表的是躁動原始的能量。狂躁的結他和主唱的Punk/Emo腔，音樂中表達青春的孤獨、迷惘、憤怒是Cloud Nothings 截中人心的武器。上年發行的《Last Building Burning》便以還原現場演出聲音為概念，快速且步步進迫的結他節奏和鼓點互相奔馳。Cloud Nothings 張力十足的現場演出更為觀眾津津樂道，今年終於來港首演！本地 emo 樂團 Wellsaid 將為 Cloud Nothings 助陣。

Mndsgn, live in Hong Kong —— 3 月 21 日，Terrible Baby

原名 Ringgo Ancheta 的 Mndsgn 是一位美國菲律賓裔的 hip hop 製作人，他的背景特殊，父母曾為奧姆真理教菲律賓分支的成員（組織於 1995 年策動震驚全球的日本東京地鐵沙林毒氣襲擊），1980 年代未該組織開始偏向恐怖主義時，Mndsgn 的父母便決定脫離，逃亡至美國尋求政治庇護，並於美國新澤西州定居。Ancheta 成長期間深受教會的福音音樂、B-Boy 文化及他姊姊喜歡的 90 年 R&B 音樂人影響。Mndsgn 的音樂時而迷幻時而 groovy，兼具 lo-fi 的粗獷美學和爵士音樂的大氣，今首次來港演出是對 hip pop 的另一種呈現。

落差草原 WWWW / Prairie WWWW 2019《盤》香港站 巡演 —— 3 月 26 日，MOM Livehouse

落差草原 WWWW 是一支來自臺灣的實驗民謠樂團，成立於2010年。音樂結合了詩歌、民謠、迷幻氛圍和部落感的音樂元素，喜歡以大自然作為創作靈感。團名中的「 WWWW 」為象徵性的符號，不發音，是聲音頻率的波形；也是草原隨風波動的的意象。 至今已發行過四張音樂作品、 一本詩集，並參與台灣重要特色音樂節，如混種現場、女巫祭等重要演出。當晚會有香港樂隊 TYNT 作演出嘉賓呢！

電音天團重臨香港：​

Pet Shop Boys The Super Tour Hong Kong 28 MAR 2019 —— 3 月 28 日，亞洲博覽館

英國 synth-pop 天團 Pet Shop Boys 可以縱橫樂壇 30 年，最近期的大碟已經要數到 2016 年的《 Super 》，而他們闊別五年重臨香港的「 The Super Tour 」也是亞洲的首次演出，PSB 的 fans 把握機會啊！

唱作暖男精選：

Ruel Ready Tour 2019 Hong Kong —— 3 月 22 日，EMax（九展）

在 2017 年發行了讓他一舉成名的單曲〈 Don’t Tell Me 〉不久後，現年 16 歲, 倫敦出生、悉尼成長的 Ruel 已儼然成為最令人期待的超新星。Ruel 在 2018 年成為紀錄以來獲得 Aria Award「年度突破藝人」的最年輕得獎者、在英聯邦運動會的開幕禮中演出、推出邀得格林美獎提名饒舌歌手 GoldLink 坐陣的 〈 Not Thinkin’ Bout You 〉Remix 單曲、在 Tyler The Creator 著名的「 Camp Flog Gnaw 音樂節 」中演出、於北美洲、澳洲、紐西蘭、歐洲及英國舉行了門票被搶購一空的《 Ready World Tour 》等等。

Tom Odell Live in Hong Kong —— 3 月 25 日，EMax（九展）

獲得 Brit Awards、Ivor Novello 加冕，英國唱作才子 Tom Odell 首次來港！只是一首〈 Another Love 〉的 mv 在 YouTube 就有 1.9 億次的點擊！今次樂迷可以欣賞到包括他第三張專輯《 Jubilee Road 》等多首歌曲的現場演出。

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