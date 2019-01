【訪談】Twisterella* 的十年 首張專輯終面世：是終結也是開始

成立於 2008 年的本地 shoegaze 樂隊 Twisterella*,去年 10 月終發布處子專輯《 Seasons Over The Years 》。專輯的實體 vinyls 也將於本月推出,而樂隊也將為他們這一個里程碑,於細場 SaiCoeng 舉行專輯音樂會。在這之前,扭耳仔與 Twisterella* 來了一場訪談,讓四位成員分享一下他們十年來的經歷,為 Twisterella* 這一張專輯帶來了甚麼樣的質感。(main image by Moment Hung)

Twisterella* 雖然成立有十年,但現時這一個陣容要到 2014 年才真正穩定下來。主音 Karen 覺得 timing 很重要:「特別我自己覺得,係要一啲時間令到大家或嗰件事要喺嗰個時候發生,例如剛過去嘅 Clockenflap 係我哋第一次玩嘅,我覺得有時候係必需成就到一啲事,另一啲事先會接住發生。」當然她說樂隊不會覺得這張專輯如何驚為天人,但絕對是代表了當下的 Twisterella*。

當有天時地利人和,一些事就會發生。結他手 Hanes 也是 2014 年 Twisterella* 才成為主力,自言自己是樂隊中「最 chur」的一個。「都應該係我最急進喇,如果大家都抱順其自然嘅話,隻碟一定 2029 年先出到喇哈哈。」元祖成員、低音結他手 Sammer 承認:「我同鼓手 Joe 真係個人比較『lup』,有 Hanes 去 push 我哋係件好事,真係要有人推一推,先會有嘢出到嚟架!」

Twisterella* 四人都有正職,但在香港這城市生活,要糊口之餘再要玩音樂也不是易事,要推出一張專輯更是一個大工程,但樂隊都一一完成了。「我們曾諗過搵攝影師幫我哋影專輯 cover、影一啲相,但我堅持相應嘅工作要俾番相應報酬,而我哋冇呢個錢。」所以她在網上看些教學片,利用不同顏料混合出來的藝術作品,買了些 acrylic 顏料和隊員一起來一個藝術實驗,最後就成就了《 Seasons Over The Years 》的唱片封套。

Twisterella* 專輯《 Seasons Over The Years 》

若大家有到過 bandcamp 試聽 Twisterella* 的《 Seasons Over The Years 》,會發現共七首歌的專輯在氣氛上分了上下兩部分,上半部包括〈 In Spring 〉、〈 Stay Away 〉都給予人一種新生的氣息,柔柔的旋律很 comforting;但到了專輯後段,聽到〈 Forced Disappearance 〉、〈 That We Got to Suffer 〉都是一種很壓抑的情緒,「其實我們是以黑膠的編排,side A 會色彩繽紛一點,但作為香港樂隊、香港人,就是會有日常的壓力想抒發,何妨是在這一個城市生活呢?所以去到 side B 就是有我們對社會的一份質疑和宣洩,當然最後都想大家唞唞氣,〈 As Long As We Are Together 〉就是想這樣。」

[左起]:Twisterella* 四位成員:主音 Karen、bass 手 Sammer、鼓手 Joe 和結他手 Hanes(攝影:Moment Hung)

當然,《 Seasons Over The Years 》不是要發放負,反而只是抒發作為這一個城市的一份子,當中的苦與愁,都想樂迷聽得到。「推出專輯係開心嘅事,但喺呢個社會嘅生活模式下,都係有辛苦有壓抑嘅嘢想發洩,點都會有啲 dark 嘅歌。但最終我哋想大家聽完之後,可以有種釋懷嘅感覺,如果你聽完之後想死,絕對唔係我哋想要嘅。」

Twisterella* 即將在今個星期六(19 日)於葵涌細場舉行「Twisterella* 【十年寒暑】首張專輯 《Seasons Over the Years》」發布演唱會,介時更會有 Crystal Bug aka Eric Yau 為他們即場做 visuals!大家仍可到這裡購票。到時與樂隊一起去擁抱這個一年旅程的終結,迎接下一個十年的開始。

這裡先和大家分享他們的首張專輯的背後,大家若對 Twisterella* 想有更多了解,留意明天的詳盡文字訪問!

