【訪談】Twisterella* 的十年 首張專輯終面世：是終結也是開始

成立於 2008 年的本地 shoegaze 樂隊 Twisterella*，去年 10 月終發布處子專輯《 Seasons Over The Years 》。專輯的實體 vinyls 也將於本月推出，而樂隊也將為他們這一個里程碑，於細場 SaiCoeng 舉行專輯音樂會。在這之前，扭耳仔與 Twisterella* 來了一場訪談，讓四位成員分享一下他們十年來的經歷，為 Twisterella* 這一張專輯帶來了甚麼樣的質感。(main image by Moment Hung)

Twisterella* 雖然成立有十年，但現時這一個陣容要到 2014 年才真正穩定下來。主音 Karen 覺得 timing 很重要：「特別我自己覺得，係要一啲時間令到大家或嗰件事要喺嗰個時候發生，例如剛過去嘅 Clockenflap 係我哋第一次玩嘅，我覺得有時候係必需成就到一啲事，另一啲事先會接住發生。」當然她說樂隊不會覺得這張專輯如何驚為天人，但絕對是代表了當下的 Twisterella*。

當有天時地利人和，一些事就會發生。結他手 Hanes 也是 2014 年 Twisterella* 才成為主力，自言自己是樂隊中「最 chur」的一個。「都應該係我最急進喇，如果大家都抱順其自然嘅話，隻碟一定 2029 年先出到喇哈哈。」元祖成員、低音結他手 Sammer 承認：「我同鼓手 Joe 真係個人比較『lup』，有 Hanes 去 push 我哋係件好事，真係要有人推一推，先會有嘢出到嚟架！」

Twisterella* 四人都有正職，但在香港這城市生活，要糊口之餘再要玩音樂也不是易事，要推出一張專輯更是一個大工程，但樂隊都一一完成了。「我們曾諗過搵攝影師幫我哋影專輯 cover、影一啲相，但我堅持相應嘅工作要俾番相應報酬，而我哋冇呢個錢。」所以她在網上看些教學片，利用不同顏料混合出來的藝術作品，買了些 acrylic 顏料和隊員一起來一個藝術實驗，最後就成就了《 Seasons Over The Years 》的唱片封套。

Twisterella* 專輯《 Seasons Over The Years 》

若大家有到過 bandcamp 試聽 Twisterella* 的《 Seasons Over The Years 》，會發現共七首歌的專輯在氣氛上分了上下兩部分，上半部包括〈 In Spring 〉、〈 Stay Away 〉都給予人一種新生的氣息，柔柔的旋律很 comforting；但到了專輯後段，聽到〈 Forced Disappearance 〉、〈 That We Got to Suffer 〉都是一種很壓抑的情緒，「其實我們是以黑膠的編排，side A 會色彩繽紛一點，但作為香港樂隊、香港人，就是會有日常的壓力想抒發，何妨是在這一個城市生活呢？所以去到 side B 就是有我們對社會的一份質疑和宣洩，當然最後都想大家唞唞氣，〈 As Long As We Are Together 〉就是想這樣。」

[左起]：Twisterella* 四位成員：主音 Karen、bass 手 Sammer、鼓手 Joe 和結他手 Hanes（攝影：Moment Hung）

當然，《 Seasons Over The Years 》不是要發放負，反而只是抒發作為這一個城市的一份子，當中的苦與愁，都想樂迷聽得到。「推出專輯係開心嘅事，但喺呢個社會嘅生活模式下，都係有辛苦有壓抑嘅嘢想發洩，點都會有啲 dark 嘅歌。但最終我哋想大家聽完之後，可以有種釋懷嘅感覺，如果你聽完之後想死，絕對唔係我哋想要嘅。」

Twisterella* 即將在今個星期六（19 日）於葵涌細場舉行「Twisterella* 【十年寒暑】首張專輯 《Seasons Over the Years》」發布演唱會，介時更會有 Crystal Bug aka Eric Yau 為他們即場做 visuals！大家仍可到這裡購票。到時與樂隊一起去擁抱這個一年旅程的終結，迎接下一個十年的開始。

這裡先和大家分享他們的首張專輯的背後，大家若對 Twisterella* 想有更多了解，留意明天的詳盡文字訪問！

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