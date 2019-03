幕後最愛！耐熱堅固無痕，認識「膠fa」呢卷萬用法寶的故事

Gaffer’s Tape,俗稱「膠fa」,向來是音樂演出製作人員的入台必備法寶,常以索帶穿於腰間。上週網絡傳出其發明者 Ross Lowell 逝世的消息,我們藉此機會了解一下膠fa的故事,及其於音樂演出的應用。

2019年1月10日,一位為電影工業,並為工程界及活動製作界帶來深遠影響的人物因病離世。

Ross Lowell,一位參與過上百部記錄片及廣告製作的資深攝影師,雖未至於寂寂無名但也算不上家傳戶曉,其實發明了一樣非常重要的功具:Gaffer’s Tape ,一種多功能膠紙。英美國家一般簡稱 Gaffer’s Tape 為 gaff tape,中文譯作電線膠布,而香港業界則俗稱為「膠fa」。1957年,Lowell 因為在某所少年戒毒中心進行長期拍攝而需要一種能抗熱、防水、高黏性、拉扯力強、撕去後不留痕的夢幻膠紙,由於市面沒有理想的產品供應,Lowell 發揮 DIY 精神,以 Johnson & Johnsons (對,就是製造嬰兒洗髮水和爽身粉的那家公司)的 duct tape 為原型,改造出「膠fa」並於 1959 年推出成商品,至今剛好60週年。

俗稱「膠fa」的 Gaffer’s Tape(圖片來源:Wikipedia)

膠fa最大的特性是其布織的表面,用手也能輕易整齊撕開,加上上述各種夢幻特質,自然深得電影業和攝影業的幕後人員喜愛,大至固定整個片場的電線,小至提示演員/模特兒站位都無往而不利;除了拍攝,膠fa也是音樂舞台製作中常用的工具,既可在舞台上「mark 位」,更能把後台錯縱複雜的喇叭線/jet線/電線分類穩固在地版上,避免工作人員絆到之餘,同時減少演出受影響,而平常樂迷爭奪的 setlist 就通常是以膠fa固定於地板 ———— 正如業內人仕指出:「佢唯一嘅缺點就係成日畀人偷」。

Lowell 當年自行研發的解決方法,其受歡迎程度在此60年間有增無減,甚至有網民專門為膠fa開設了一個名為 Gaff It 的臉書粉絲頁,取自行內流傳的「 If you can’t fix it, just gaff it 」一說,在 Lowell 逝世消息傳出後引起一片哀鴻。該專頁展示了各種非專業(又或者異常專業)的膠fa應用範例,當中大部分都取自與聲效製作相關的環境,行內人看在眼中必然感到又好氣好笑,與另一同類型的發燒友級粉絲頁 PA of the Day 相映成趣。

大家若覺得很容易把膠fa和用作長期固定的 duct tape 滑淆,不妨參考 Tame Impala 主唱兼結他手 Kevin Parker 對兩者的應用,雖然平素愛以綠色 duct tape 裝飾常用的那支 Rickenbacker 335 Jetglo,但在上一張大碟《 Currents 》的花絮片段中,我們就能看見他選用膠fa製作臨時 pick up 模組。

Kevin Parker 與他常用的 Rickenbacker 335 Jetglo 以膠fa作 Duct Tape 裝飾。(圖片來源:Brooklyn Magazine)

除膠fa以外,Lowell 亦於1980年因其發明的燈架固定器( lighting clamp )而獲得美國電影學院特別頒發科技成就獎( Academy Award for Technical Achievement ),亦即是一座奧斯卡;同年,他與前妻執導的《 Oh Brother, My Brother 》入圍第52屆奧斯卡的最佳短片獎項。

如今得悉 Lowell 離世,為紀念茲,大家可試試在樓下五金鋪買一卷「膠fa」在家供奉備用。