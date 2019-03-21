蘋果 vs Spotify：音樂工業公義戰？還是雞爭鵝鬥？

兩大音樂串流平台正式開戰！瑞典的 Spotify 日前正式向歐盟（ European Commission ）提出控訴，指蘋果公司（ Apple Inc. ）利用 App Store 的壟斷性優勢打擊 Spotify，從而令蘋果的自家音樂平台得到更大利益。蘋果公司為此在今日發出聲明反擊，指 Spotify「 不希望支付佣金，卻希望得到好處和利益，更批評 Spotify 壓榨音樂人和歌手，損害音樂工業生態... 蘋果公司真的可以站在道德高地上「 為音樂工業發聲 」？Spotify 又為何要在這個時刻才提出壟斷控訴？這是一次音樂工業的道德之戰，還是只不過一場不值一提的商業界的地盤爭奪大龍鳳？

好，首先又要有點點的事件背景。

Spotify 在 12 年前成立，以音樂串流作賣點，這一間瑞典公司而後來的 App Store、蘋果的 iOS 成為全球最大的音樂平台，但一直以來，他們的創辦人 Daniel Ek 都不滿蘋果作為 Apps 的中間人，有著很多不公平及無謂的規則 —— 最主要就是蘋果要在 App 的收益中抽成 30 %。當蘋果公司於三年多前開發自家串流平台 Apple Music 後，兩家成為主要競爭對手之餘，也是今次「 正式開戰 」的催化劑。

當時 Spotify 發起「 訂閱新方法 」，叫用戶停止 iOS 為 Spotify App 的自動更新，再於原有的付費計劃完成後，經 Spotify 的網頁去重新訂閱，說是可享用更便宜的月費，但用戶不能再在 App 內續約，這是 Spotify 試圖繞過付蘋果的佣金的方法。

這個角力情勢，直到今月進入白熱化，Daniel Ek 上星期（ 13 日 ）在其網誌出文，指 Spotify 早前正式向歐盟（ European Commission ）提出控訴，指蘋果公司（ Apple Inc. ）利用 App Store 的壟斷性優勢打擊其公司業務，他提出了三大點：

首先，Apps 應該能夠公平競爭，而不是基於誰擁有 App Store。 我們都應該遵守相同的公平規則和限制 - 包括 Apple Music； 其次，消費者應該有一個真正的支付系統選擇，而不是「 被鎖定 」或被迫使用具有歧視性關稅的系統，如 Apple 的制度； 最後，不應允許 App Store 控制服務和用戶之間的連繫與溝通，包括對營銷和促銷，令原本使消費者受益的東西產生不公平的限制。 Spotify 創辦之一 Daniel Ek

Daniel Ek 在網誌中公布和歐盟提出對 Apple 壟斷的控訴。

為甚麼會在這個時候才發出這一個正式控訴？一直以來 Spotify 都將這些抽成形容為「 蘋果稅款 」，的確，若一些公司/App 開發商不在 App 中售賣產品的話，蘋果是不會讓他們在 App 內提供訂閱方法，但近年蘋果在抽佣方面也已降低數額（ 到 15% ）；Spotify 仍在此事和蘋果發炮，很大原因是最近在歐洲的監管機構、一些 App 研發商甚至影視串流平台 Netflix 也公開指蘋果 App Store 的抽成太高，這對 Spotify 而言╴難道看到了一個可以向蘋果反擊的勝出關口？

蘋果公司兩日後（ 15 日 ）作出文字反擊。在官網發出聲明逐點以數據駁斥，大家可以看看以下的聲明：

蘋果重點批評 Spotify「 不是免費 App，但又希望可以盡享免費 App 的所有好處 」，指又說「 假如沒有 App Store 這個生態系統，Spotify 不會有今日的業務發展，但現在他們利用自己規模，想避開支付費用以維繫該生態系統的責任。我們認為這並不合理。」他們更以音樂工業者身份，指「 在巧言善辯的背後，Spotify 希望能從他人的努力中賺取更豐厚的利潤。他們不只是嘗試壓榨 App Store，對於藝人、音樂人和作曲人也一樣。」

這一篇聲明寫得漂不漂亮，當然見仁見智。不過在這一場「 蘋果 vs Spotify 」大戰中，根本沒有一個是絕對的正確和公義，更加是利用了音樂工業者的身份讓音樂人、歌手去為這些平台的做法立一個光環。

消費者、樂迷當然想有一個方便的地方聽到世界不同的音樂，但如何取得這些別人的創作心血，也是一門學問、一門教育。這不只是消費者的責任，提供者的責任正正是定立出忠於公平、合理原則下的方向，讓消費者得到娛樂之餘，也能尊重創作者本身。

Spotify 介面。據 Spotify 資料，現時的總付費用戶量達 9600 萬人。

兩大串流平台口口聲聲說「 是為音樂工業作貢獻 」，但即如 Spotify 的聲明中，只是集中在利潤、拿「 消費者利益 」作檔戰牌，那一眾音樂人、歌手、創作人呢？他們的利益和公義又在哪裡？Spotify 被批評 一直以來不是以個別歌手作品的播放/下載次數付錢給歌手，而是以 App 的總播放量，及該歌手的作品播放量按比例計算而發放版稅 —— 這個做法包裝成「 市場分配 」，音樂人收回來的所謂「 版稅 」，不要說一餐飯，半塊紫菜都買不到；不少歌手如 Taylor Swift、Thom Yorke 等都對其不滿；

相反，Apple Music 的付費用戶只有 Spotify 的一半。當然，兩個串流平台對「 付費用戶 」的定義很不同。

Apple Music 呢？推出後一直未得到廣大樂迷支持，其音質更是被批得體無完膚；也因為 Apple Music 和某些歌手簽定獨家合約推出專輯，完全繞過了唱片公司...這真是為音樂工業作出貢獻嗎？一些獨立樂手、樂隊有因這些「 一樣熱愛音樂、希望能讓市場蓬勃發展 」的平台得到更多機會嗎？還是只不過有如兩個小朋友在爭吵「 誰有多些玩具 」？

方便是方便，但大家真的想支持樂手、樂隊，還是直接看他們的演出、購買他們的實體碟吧，方法有很多也不一一在此談了。試聽也不是不行，YouTube 上多的是，但若真的喜歡的話，還是手拿著樂隊的 CD / 黑膠更實在。因為一張專輯，是創作人的心血，也是一個 40 分鐘至一小時的心靈旅程。

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