HMV 要借鏡？ Bandcamp 實體店開幕 - 智撐唱片工業傳承音樂

作為樂迷，現在除了 Apple Music、Spotify、甚或 Soundcloud 外，都一定會聽過 Bandcamp，不過 Bandcamp 的運作原理有點像將前兩者的平台與 Soundcloud 的結合，只要你有作品就可上載到 Bandcamp，樂迷線上購買其音樂人／樂隊的商品 —— 數碼專輯、實體 CD、黑膠，甚至樂隊精品也行。最重要的是，Bandcamp 提供了一個地方，讓很多 indie、實驗、自家 DIY 作品都有機會走向世界讓人認識。現在 Bandcamp 更在加州總部開設了實體店，這會是一個音樂界新傳奇的開始？還是如我們香港的 HMV 打開了「潘朶拉的盒子」？

首先來一點背景了解：Bandcamp 是一間美國加州集串流及 e-Commence 於一體的音樂平台，於 2008 年由前 Oddpost 的員工 Ethan Diamond、程式員 Shawn Grunberger 、 Joe Holt 和 Neal Tucker 創立，只要你有作品就可以免費上載到 Bandcamp，樂迷也不需付月費，而是直接在樂手／樂隊的 Bandcamp 頁面線上購買作品（數碼專輯、實體 CD、黑膠等等）。Bandcamp 會在每位樂手的收入中抽 15%，到其收入超過 5000 元美金後則只抽 10%。

「冇人會買啦！」你錯了，起碼 40% 的樂迷會購買樂手的作品，令 Bandcamp 於 2011 年廣為人識。更開始吸引到不少唱片廠牌在其作銷售點，現在已有為數不少的廠牌有專屬 Bandcamp 頁，較著名的有 Sub Pop 、 Fat Wreck Chords 、 Relapse Records 和 Epitaph Records。估計現時已有 500 萬張專輯於 Bandcamp 供樂迷試聽和選購。

Bandcamp 的重要性除了音樂上的多元外，還有其全面的搜尋分類： indie pop 、 alternative、 electronica 、 post-rock 、 dream-pop 、 ambient 、 neo-classical 、 experimental... 總之你想得出的音樂類型都可以找到相關樂隊或樂手，買 CD 之餘也可以關注（follow）他們，就會定期收到電郵告訴你有新品推出；它不像 Apple Music 或 Spotify 的隨機播放或 playlist 形式去聽歌，樂迷一定要去搜尋、發掘新音樂，當然，Bandcamp 也一定會有文章和介面去推介值得聽的音樂人，從而培養樂迷自發性和主動性去尋找屬於自己喜歡的音樂庫，也提高樂迷對樂隊／音樂人的「一張專輯是一個旅程」那份尊重。

Bandcamp 最近在其官網上宣布今周五（ 2 月 1 日 ）的全新實體專輯專門店將會開幕，設於在公司的加州總部，內裡會有精選音樂單位的實體黑膠讓買家參觀、試聽和購買；同時這一所實體店亦會不時舉行 live show、作為不同類型樂隊專題介紹的拍攝場地，Bandcamp 又和不同團體合作，舉辦不同的藝術展覽和工作室，務求發展成一個文化集中地。

香港的音樂圈不是沒有這個資源和空間以 Bandcamp 作榜樣的，但首先最根本的問題是，各個正於音樂圈打滾的人士、樂手、樂隊、媒體、樂迷，想不想將分歧轉成共識、將爭拗變成共同目標，發展出一套文化將之推廣和傳承。

延伸觀看：

【以貌取 band】全女班樂隊特別吸引 - #1 Au Revoir Simone

【有戲聽】當代古典樂美學 - 德國 Nils Frahm 的電音與鋼琴

香港 neo-classical 新貴 Norvik - 巴士旅程找到音樂的純綷

YouTube 七百萬人點擊 - 蒙古搖滾樂隊 The Hu 型到裂 你聽咗未？

Twisterella* 十年寒暑：壓抑中得到釋放

【訪談】Twisterella* 的十年 首張專輯終面世：是終結也是開始

【失眠聽 synthwave】1 月推介-凌晨兩點幾睡不著有這些歌陪你！