【 LMF 20週年專題 】 W.T.F.H.K. 十位rapper親自解說歌詞段落

LMF 在〈W.T.F.H.K.〉企劃中,有給予大綱或主題? 十位 rapper 最看不過眼香港的是?他們的段落矛頭直指著什麼?十個角度同大家解拆〈W.T.F.H.K.〉。

重溫歌曲報導:

LMF XXYEAR - W.T.F.H.K. : LMF 20週年 全明星rappers鬧醒香港

十位 rapper 各自回答兩條問題:

1. LMF 有沒有給予指引或者大綱?

2. 你最睇唔過眼香港的事? 你的段落在「罵」什麼?

Matt Force

Matt Force 來自廠牌 撒野作風(Wildstyle Records)

MATT FORCE ft. YoungQueenz, GrymeMan - 死亡香:上癮死亡哲學

1. 有怎麼看不過眼都可以寫,用 8 至 12 個 bars 或者16 個 bars 。 一開始,我不知道我是作開頭。

若你沒辦法感受基層的苦況,你解決問題的方法都只流於表面。 Matt Force

2. 都是官商黑勾結的問題:工程超支、監管不力等等,卻又無人要負責,錢就照袋,判上判的制度下一層一層地剝削,香港作為所謂最自由經濟體,根本金玉其外。

我們不需要返回香港最繁榮的狀態,只希望每個人都生活得有尊嚴,可惜住劏房的基層仍要無了期地等待與忍受,以政府對土地資源運用的能力與土地用途重新分配的決心,劏房問題在短期內根本沒辦法解決。

解決問題不只需要理性與計算,背後更需要情感推動。若你沒辦法感受基層的苦況,你解決問題的方法都只流於表面,thats HK right now!

Dough Boy

Dough Boy 來自 BAKERIE 團隊。

Dough Boy - 望穿抽水

BAKERIE - 李嘉誠

MASIWEI & Dough-Boy - HONG KONG!:五光十色不夜城

1. They didn’t give us a topic at all 。 (他們沒有給予題目。)

香港開始老化 點解唔撚肯認 〈 W.T.F.H.K. 〉 Dough Boy段落

2. Education system. The education system wasted many years for me. I hope kids in Hong Kong learn to think individually. And parents give them room to be themselves ( 教育制度。我被教育制度浪費了很多年的時間,我希望香港的小朋友學懂獨立思考,以及家長給予他們空間去做回自己。 )

Future

FUTURE 來自 BAKERIE 團隊。

Geniuz F the FUTURE - 貓(Maau1):行緊catwalk 個個跳catwalk舞

(等待回覆中,持續更新)

Seanie P

Seanie P 來自 BAKERIE 團隊。

1.大綱就跟當年一樣,講香港發生什麼問題,講講 2019 年香港的問題是什麼。

本身〈 WTF 〉就是想我們反映現今香港,其實看影片留言已經見到香港的質素! Seanie P

2. 香港最大問題,就是「老屎忽」霸著位置,你看看 TVB 全部扮後生仔的演員,年紀都已經很大,哪有後生仔想睇?還有個問題,根本香港人的質素,未「能」達標,你看看那些影片留言那麼反智。香港為何咁「低質」,就是因為觀眾很低質,那些表演者遷就他們的「低質」,所以才那樣低質。就算做好音樂,都是給那些「低質」的觀眾聽,所以香港真的抵L死。

你有沒有看留言?他們在分哪個最勁哪個最差,好「反智」。如果你們當 hip hop是音樂,它應該是藝術,為何這樣分?你當今次是打架?香港人真的比內地樂迷還要差!

其實 JB 都沒有離題,都是「罵」老屎忽,加幾句說自己強勁,rapper就是這樣。他們有沒有聽 hip hop ? 本身 〈 WTF 〉 就是想我們反映現今香港,其實看影片留言已經見到香港的質素!

Tommy

Tommy 來自 BAKERIE 團隊。

(等待回覆中,持續更新)

KZ

KZ 香港 hip hop 界OG,神曲 〈 Diulama 〉 的製作人。

1.指引是「吊」怎麼都得,大綱是「乜都吊得」。

叫你咪咁認真認真就輸 中伏仲唔服輸谷住谷住 乜都唔使諗 繼續做豬 書包裝豬餿 繼續讀死書 〈 W.T.F.H.K. 〉 KZ段落

2. (為免破壞其押韻,以下保持廣東話口語的回應。)

喺呢度最怕係太過有態度,最好跟大路任人擺佈,最好沒頭沒腦做個好寶寶, 啲制度駛到啲細路呢世都被洗腦。

Akiko

Akiko 〈 今晚不如上嚟我到 〉等情欲作品得到大家注目,今次rap社會議題下仍然不減力度。

(等待回覆中,持續更新)

JB

JB 來自廠牌 GREYTONE 。

JB - 點解咁撚肥:告別迷思,保持正面的肥人hip hop

JB - 潮共 :唔係為抽水 盲追潮流係社會問題

JB :我暫時走得比較前 【Greytone 紀錄片】灰色軌跡 (上集)

除了粗口 廣香說唱大不同 【 Greytone 紀錄片】灰色軌跡 (下集)

(等待回覆中,持續更新)

黃禍YP

黃禍 YP 成員包括 廚房仔 與 MC 仁,今次演唱部份由 廚房仔 負責。

1. 收到消息要做 〈 WTF 〉,沒有任何規限。我們主要跟返原曲風格,歌詞是我和阿仁寫的,反映現實社會,一些不符合情理的事。

做不到實事的官員 為何要咁陰質 幫不到小市民不特止 仲要搞「能」小市民 黃禍成員 廚房仔

2. 民生問題,教育,工程超支,醫療福利不夠,生活水平指數同人工不成正比等,好像政府派錢,派少少搞一大輪,真正受惠是哪班人?土生土長那班?或是新移民?整個社會的氣氛都好古怪,「罵」下弄權力攬權的人,做不到實事的官員,為何要咁陰質 ,幫不到小市民不特止,仲要搞「到」小市民,所以黃禍就問你們有冇搞「能」錯?

Heyo 被稱為說唱詩人,曾到澳洲遊歷 ,亦到內地與中國rapper合作出專輯 《老表大奔走》 ,Heyo 所望的 hip hop 圈子,不止於香港。

Heyo - 我的Hip Hop

Heyo新MV首播,與衛詩合跳〈盛夏的舞〉

Heyo的9+2:從Twins和LMF開始?佛系rapper的音樂里程

Heyo x Vyan - 慢慢來:同雲南少數民族做hip hop

1.其實一向都略懂 WTF 這首歌,所以一收到 beat 都大概意會到應該怎樣做。至於守尾門,好像在2017農夫演唱會,feature 的那首歌一樣,可能本人都像是守住 hip hop 尾門的角色。

因為我知道 rapper 所用到的每粒字 ,都關係到一個族群的福祉, 所以唔好浪費人時間 ,冇啟發性的可以放一放低支MIC先,請尊重生命。 Heyo

2. 打從有意識以來,在這個世界上有好多東西,我都睇唔過眼,所以先走上這條不歸路(笑)。

人們為了發展,急於求成,一切都變得廉價,就好像塑膠餐具,為求方便,大量生產,所以當見到有飲食企業改用紙飲管,都稍為欣慰及表示歡迎(貴2元都抵!)。嘆奈何,現階段自己只能先入世,要在這個畸形了的齒輪上跑得出個平衝,而自己有時都難於事事盡如人意,但都要盡做。

因為我知道 Rapper 所用到的每粒字,都關係到一個族群的福祉,所以唔好浪費人時間,冇啟發性的可以放一放低支MIC先,請尊重生命。

我「鬧」緊的是個腦袋。妄顧後裔的腦袋、亂咁製做軀體的腦袋、漠視教育重要性的腦袋、不懂尊重的腦袋同打算浪費人時間的腦袋。