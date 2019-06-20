十字架與音樂：倒十字架就是反基督怪力亂神？

十字架，大家的第一印象是神聖的象徵，耶穌啊，為我們的罪而死，是多麼的偉大、史詩式（ epic ）的行動。而人類嘛，看東西都是以「 正、反 」兩邊嘛，所以只要將十字架倒轉，就是魔鬼象徵！其實呢，就不是的，倒十字架都是一個「 基督標誌 」來，只不過是流行文化中的音樂、電影將之「 變奏 」了一下，才變成了一個「 嚇人 」暗黑象徵。扭耳仔現在以音樂、電影來談談這個「 倒十架 」的根源和變遷。

大家總會在聽 black metal 音樂會時，看到樂隊成員的衣著、或是台上的道具有著一個「 倒十字架 」；或是看一些恐怖片、鬼片時，戲中小孩角色自己一個在陰暗的睡房中看著掛著牆上的十字架順時針地倒轉...

一定就是撒旦（ Satan ）！是反基督（ Anti-Christ ）！是魔鬼（ Demon ）！其實呢，倒十字架，最起先根本不是甚麼「 魔鬼的印記 」，反而是另一種方式去表現「 基督標誌 」（ Christian symbol ）！

倒十字架 —— 正名為 Cross of Saint Peter，Saint Peter 是天主教中為耶穌十二門徒之一的彼得（ Simon Peter， 天主教稱作聖伯多祿 ）的聖號。早期的基督派神學者 Origen 說出了這一件可以是傳說也可以是野史的事：「 聖伯多祿在受耶穌聖靈感召，回到羅馬傳道，殉道當天以倒釘十字架方式一死。因為他自覺配不上和耶穌一樣的死法，所以有此方式。」這個倒十架本身沒有任何負面含義。

聖伯多祿殉道時的畫面。

包含了聖經的內容及武加大譯本（ Biblia Vulgata ）與七十士譯本（ Septuagint ），當中有很多所謂「 對教廷不利的內容 」。 大家可以在外典福音書（ Apocrypha ）的 Acts of Peter 中的拉丁經文中找到這一個記載。外典福音書即次經，是包含了聖經的內容及武加大譯本（ Biblia Vulgata ）與七十士譯本（ Septuagint ），但並未列入希伯萊聖經（ Herbrew Bible ）中。

所以，大家看到上述的電影片段《 The Conjuring 2 》，雖然都是由真人真事啟發，但片段中那一幕是製作團隊加上去的，真實事件報告中沒有「 十字架倒轉 」一事。很多時只是為了宣傳效果、氣氛和驚慄感而已。

那音樂呢？很多不同的重金屬、黑金屬、punk rock 樂隊都會以 Cross of Saint Peter 作為「 暗黑 」標誌，如挪威的 black metal 樂隊 Taake，主腦人 Hoest 的心口對下就是有個倒十字架紋身；

同樣是 black metal 樂隊 Mercyful Fate，主音 King Diamond 可以說是第一個有倒十字架的「 習俗 」的先鋒，他在樂隊的現場演出時，也會拿出一個由骨頭製成的倒十架作咪高峰。

Mercyful Fate 的主音 King Diamond 的咪高峰。

Murdoc Niccals 其實還有很多樂隊利用，還有 Murdoc Niccals —— Gorillaz 低音結他手，他的頸鍊也是一個倒十字架；

Black Sabbath 運用倒十架的過程則有點逗趣，當年樂隊的處子同名專輯《 Black Sabbath 》，封套的內頁（ inner gatefold sleeve ）就有一個倒十架，前鼓手 Bill Ward 承認只不過是一個宣傳技倆，也很大機會是當時大家（ 樂隊和唱片廠牌 Vertigo ）都錯誤解讀了倒十架的意思。

Black Sabbath 的專輯《 Black Sabbath 》內頁。

老實說，這些樂隊絕不是用錯了倒十字架的意義，或是要用邪惡的元素去渲染樂迷，反而，這個倒十字架的目的，是要表達對現世的不滿、對權貴的不滿，他們只是以反叛的形象，和世人展示現世的黑暗罷了。

真正的撒旦標誌，是這樣的：

山羊是慣常代表撒旦的印記。

也的確有很多「 撒旦元素 」主導的暗黑樂隊，但這又是另一個下次才和大家分享的故事了。

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