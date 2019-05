《 異形 》40 年 - 經典原聲配樂 Ridley Scott 只用了 35 分鐘！

《 異形 》( Alien )這一套 1979 年的科幻電影,是很多 80 後影迷科幻迷的集體回憶,這電影開啟了新一代太空驚慄、密室恐怖電影的先河。這電影面世了 40 年,大家對異形( Xenomorph )設計師 H.R.Giger 、導演列尼·史葛( Ridley Scott )和女主角薛歌妮·韋花( Sigourney Weaver )演的 Ellen Ripley 依然著迷,但也不要忘記這經典科幻電影背後的音樂!現在和大家分享一下當年由 Jerry Goldsmith 一手包辦的原聲配樂當中的起源和點滴。

《 異形 》( Alien )由電影變成電影系列( franchise ),經歷了 40 年,系列當中有百看不厭的,也有些看完想忘記的( 《 異獸戰 》( AVP )簡直是噩夢吧 ),而作為系列先鋒,可以歷久不衰成為經典中的經典,只是在海報上的一句 tag line:「 In space no one can hear you scream. 」( 在太空沒人聽到你驚呼。)就足夠讓你不寒而慄。

1979 年的《 異形 》電影海報。

當然,一套好電影,不能沒有好的配樂。當年二十世紀福斯( 20th Century Fox )找來了資深作曲家 Jerry Goldsmith( 1929 - 2004 )為《 異形 》製作原聲配樂 —— Jerry 曾為不少經典電影作配樂,如《 Star Trek:The Motion Picture 》、《 鬼驅人 》、《 本能 》、《 幕後嫌疑犯 》( L.A. Confidential )等等;而在製作《 異形 》的配樂前,Jerry 已為過電影《 Planet of the Apes 》、《 Patton 》作配樂,也已經擁有三座艾美獎( Emmy Awards )、三次金球獎提名( Golden Globes ),更憑驚慄片《 凶兆 》( The Omen )奪得奧斯卡最佳原創電影配樂( Best Original Score ),為《 異形 》作 OST 看來是無容置疑。

Jerry Goldsmith 正指揮樂團演奏(網上圖片)

電影公司 Universal Studios 的開場曲也是 Jerry 的傑作來的!

不過,其實 Jerry Goldsmith 一開始和《 異形 》的製作團隊是有點格格不入的。他說過:「 在最初的時候,我想像的是一個浩瀚未知的空間,我覺得很浪漫( romantic ),所以我最原版的配樂一開始是很漫漫的、緩緩的感覺,調子會根據故事的發展而再變得激蕩緊奏。」他不想將典型的驚慄片音樂帶入這一套當時來說非常前衛的科幻電影中,他想由太空空洞無邊的感覺再帶大家進入密室中的恐怖和壓抑。

但 Ridley Scott 不太認同這個循序漸進的「 浪漫主義 」太空氛圍,要求 Jerry 重新編曲。Jerry 唯有再寫過整張配樂,他說:「 好,寫過吧,就讓大家聽回一些明顯又易明的音樂吧:奇怪又荒誕的,那大家都會喜歡。」 當時 Jerry 又說最原本的主題曲他寫了一天,重新編過的主題曲,他只用了五分鐘就完成了。

最令 Jerry Goldsmith 不滿的,是他用心製作的配樂、請來英國 National Philharmonic Orchestra 演出而錄成、超過兩小時的配樂,Ridley Scott 竟然在《 異形 》的 final cut 中只用了不夠 35 分鐘!電影中 Ridley 和聲效師 Terry Rawlings 更拿回 Jerry 於 1962 年為《 Freud: The Secret Passion 》的音樂重用!片尾的 credits 音樂更撮用了另一位作曲家 Howard Hanson 的《 Symphony No.2 (“Romantic") 》… 就算後來 Ridley Scott 稱讚 Jerry Goldsmith 的配樂「 是我聽過最美麗最令人不寒而慄的配樂 」都好,Jerry Goldsmith 都認為當時自己和電影製作團隊「 創作意念些南轅北徹 」。

2007 推出的《 異形 》原聲配樂 Complete Edition 但無論如何,Jerry Goldsmith 的配樂是這樣前衛( avant-garde )、這樣充滿情感和意境的配樂,完整的配樂大家可以在 2007 年推出的《 Alien (Original Motion Picture Soundtrack): Complete Edition 》中聽到,當然大家都可以在 YouTube 聽的...

甚至連《 異形:聖戰 》( Alien: Covenant )中,主理配樂的 Jed Kurzel 也參考了 40 年前作品的元素呢。

說起《 異形:聖戰 》的後續,現在仍有很多傳聞,有說導演 James Cameron 正在製作《 異形續集 》的前傳( 那不就正是《 異形 》嗎... );一些則仍期待年前令異形迷瘋狂的、由 Neill Bloomkamp 主理的《 Alien 5 》,不過這看來都不大機會,因為最新消息是 Ridley Scott 在與《 The Hollywood Reporter 》的訪問中,透露自己正在和迪士尼( Disney )洽談異形前傳的第三集( 暫時稱作 Alien: Awakening ),也說了 Xenomorph 存在的宇宙會擴張 —— 即不再是大家熟悉的方式... 嗯,老實說,會不會又弄到好像《 未來戰士 》般為拍而拍,到最後收不到科呢?

《 異形 》劇照。

