〈憤怒的燒味舖 hip hop 版〉製作者 黃衍仁：不斷loop的力量好勁

早前網民在燒味舖,偷錄的一段大叔支持年輕人的對話,瘋傳社交網絡。音樂人 黃衍仁 將錄音 remix 成 hip hop 版,選用傳奇製作人 J dilla 的 beat ,黃衍仁覺得可以不斷 loop 的東西,力量是好強勁。

黃衍仁 早前在中國大陸的音樂網站 「 網易雲 」上載關於 64 的作品 〈 媽媽你沒有過錯 〉,令他的作品被網站全數下架。一直走在社運前線的他,在繁忙上街當中,仍推出新 remix 作品〈 憤怒的燒味舖 hip hop 版 featuring j dilla 〉。扭耳仔聯絡到街上的黃衍仁。

這次要 hip hop 音樂來做 remix 不像你作品的風格?

黃衍仁 : 其實我小時候聽很多 hip hop ,現在還有在聽,只不過我平時唱的歌不是 hip hop 。那一天,只是我很無聊聽到 〈 憤怒的燒味舖 〉的聲帶,我覺得他基本都很有 flow ,很多自己的節奏感,我聽完覺得隨手夾一首 beats 都會好「過癮」。

傳奇 hip hop 製作人 J Dilla 在 32 歲的事業高峰期 因患上血栓性血小板減少性紫斑症,最終引發心跳停止而辭世

作品 〈 Sounds Like Love 〉收錄在 專輯 《 Yancey Boys 》中 J Dilla 生前製作的 beats 由弟弟 Illa J 填詞及演唱

黃衍仁 : 我喜歡聽 J Dilla 的 beats ,因為我趕著出門口,所以我以歌名來挑歌,我見到 〈 Sounds like love 〉的名字,就覺得這首一定好正,然後個 beat 又好適合,我沒有多作後製,將聲帶加上去,再在某些位置加上 reverb ,最後加了段 〈 sing hallelujah to the lord 〉,只是網上亂找的版本,不是特別好聽,但我覺得情緒很適合。

覺得唱聖詩的教徒,帶來什麼改變?

黃衍仁 : 我覺得他們「好 L 勁 」,這件事無分是否教徒。如果在運動內,不斷重覆做一件事,其實是很有力度。在香港比較少人用唱歌這種方法,可能早幾年很多人唱 Beyond 的歌,流行歌其實不能夠不斷重覆的唱,但〈 Sing hallelujah to the lord 〉簡單到只有一句歌詞,四句的變化,是一個好短的循環,反而可以不斷重覆。

可以不斷重覆的行為,力量是好勁。 黃衍仁

黃衍仁 號召敲擊樂手,為遊行人士助威。 ( 圖片來源 : 黃衍仁 facebook 攝影: Jesse clockwork )

黃衍仁 : 在對上兩次的遊行,我們都有在網上號召組織鼓隊,兩次都幾開心,第二次再澎湃一些。我拿了四隻韓國鼓出去,源頭來自 2005 年,韓農來港示威時,他們的鼓聲及行動是令我很震撼,之前在香港是沒有出現過。過了兩三年,不記得哪個 NGO ( 非政府組織 ),說可以訂一些鼓回來,每個團體都訂了一些,輾轉又留落在不同地方,之後我又收留了一些。

不只今次我又出去打鼓,之前四月,或更早之前已經開始。對我來說,可以營造到一種力量,會令示威更有士氣,可以影響整個現場氣氛。