聖詩反惡法知多啲 — 唱 Hallelujah 召喚耶穌的「 那首歌 」！

一句「 叫你個耶穌落嚟見我!」令香港人對一曲〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉悠悠在耳,雖然暫是仍未見到耶穌身在金鐘的蹤影,但此時此刻在香港這抗爭之地,由一班信徒、牧師帶領一眾學生,站在霸權面前,唱了足足近 10 小時,以一首這樣短的聖詩唱這樣長時間也真是「 有今生冇來世 」,也叫警察、高官感受一下聖靈的感召,放棄再用不當暴力對付手無寸鐵的年輕人也不妨... 無論如何,這首聖詩是如何出來的呢?大家又能不能以聖詩反惡法、聖詩救香港呢?現在就和大家分享一下。

好,又要叫大家放開宗教包袱聽聽不同音樂~

首先,最先發起到政總舉行祈禱會的,是香港基督教教牧聯署籌委會,他們的教友都於 10 號至 12 號都在政總外有早禱晚禱會。這個舉動令更多基督徒現身現場,他們再自發唱起聖詩,就是這一首〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉了。

另外在 YouTube 也有題為《 聖詩淨化你的心 》的片,網民 Rocky 形容當時:「 就係咁,佢( 當席警員 )聽住呢兩句聖詩足足 loop 左 4 粒鐘。」

那麼,這首〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉有何特別之處呢?

別以為〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉是一首有過百年歷史的聖詩,它是於 1974 年由當時 24 歲的 Linda Stassen-Benjamin 創作的當代基督教崇拜歌曲( Contemporary worship music, CWM )。所謂 CWM,即是會以現當音樂編曲、樂風去演繹聖詩,聖詩也以其在許多語言中的簡單和流行而著稱。

例子:

〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉這首歌完全是在 Calvary Chapel Costa Mesa( 這是一間在加州 Orange County 的大型教堂 )的一個工作室完成的,也有過一個都市傳說,就是說 Linda 在洗澡時靈感一到想到了這首曲子,把曲調帶到作曲團去處理和聲。 這首歌以小調( minor key )作主導,比較罕見。 這首歌的主題是復活星期日( Resurrection Sunday )的復活節讚美詩( Easter hymn ),這四首詩源於早期基督教禮拜儀式中聖經的簡單重複陳述。

〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉最簡單的 Melody,大家可自行發揮編曲。(網上圖片)

最主要的歌詞是這一段,其後有不少人再加進其他歌詞創製其他版本:

SING HALLELUJAH TO THE LORD

SING HALLELUJAH TO THE LORD

SING HALLELUJAH TO THE LORD

整的一提,美國樂隊 Sixpence None The Richer 在成軍早期都是唱 christian rock 的,只不過因為一首〈 Kiss Me 〉大家才以為他們是玩 pop rock:

又其實,大家除了唱這首聖詩之外,也可聽聽其他「 款式 」的「 Hallelujah 」—— 例如 1984 年由 Leonard Cohen 主唱的〈 Hallelujah 〉:

I did my best, it wasn't much

I couldn't feel, so I tried to touch

I've told the truth, I didn't come to fool you

And even though it all went wrong

I'll stand before the lord of song

With nothing on my tongue but hallelujah