聖詩反惡法知多啲 — 唱 Hallelujah 召喚耶穌的「 那首歌 」！

一句「 叫你個耶穌落嚟見我！」令香港人對一曲〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉悠悠在耳，雖然暫是仍未見到耶穌身在金鐘的蹤影，但此時此刻在香港這抗爭之地，由一班信徒、牧師帶領一眾學生，站在霸權面前，唱了足足近 10 小時，以一首這樣短的聖詩唱這樣長時間也真是「 有今生冇來世 」，也叫警察、高官感受一下聖靈的感召，放棄再用不當暴力對付手無寸鐵的年輕人也不妨... 無論如何，這首聖詩是如何出來的呢？大家又能不能以聖詩反惡法、聖詩救香港呢？現在就和大家分享一下。

好，又要叫大家放開宗教包袱聽聽不同音樂～

首先，最先發起到政總舉行祈禱會的，是香港基督教教牧聯署籌委會，他們的教友都於 10 號至 12 號都在政總外有早禱晚禱會。這個舉動令更多基督徒現身現場，他們再自發唱起聖詩，就是這一首〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉了。

另外在 YouTube 也有題為《 聖詩淨化你的心 》的片，網民 Rocky 形容當時：「 就係咁，佢（ 當席警員 ）聽住呢兩句聖詩足足 loop 左 4 粒鐘。」

那麼，這首〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉有何特別之處呢？

別以為〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉是一首有過百年歷史的聖詩，它是於 1974 年由當時 24 歲的 Linda Stassen-Benjamin 創作的當代基督教崇拜歌曲（ Contemporary worship music, CWM ）。所謂 CWM，即是會以現當音樂編曲、樂風去演繹聖詩，聖詩也以其在許多語言中的簡單和流行而著稱。

例子：

〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉最簡單的 Melody，大家可自行發揮編曲。（網上圖片） 〈 Sing Hallelujah to the Lord 〉這首歌完全是在 Calvary Chapel Costa Mesa（ 這是一間在加州 Orange County 的大型教堂 ）的一個工作室完成的，也有過一個都市傳說，就是說 Linda 在洗澡時靈感一到想到了這首曲子，把曲調帶到作曲團去處理和聲。 這首歌以小調（ minor key ）作主導，比較罕見。 這首歌的主題是復活星期日（ Resurrection Sunday ）的復活節讚美詩（ Easter hymn ），這四首詩源於早期基督教禮拜儀式中聖經的簡單重複陳述。

最主要的歌詞是這一段，其後有不少人再加進其他歌詞創製其他版本：

SING HALLELUJAH TO THE LORD SING HALLELUJAH TO THE LORD SING HALLELUJAH SING HALLELUJAH SING HALLELUJAH TO THE LORD

整的一提，美國樂隊 Sixpence None The Richer 在成軍早期都是唱 christian rock 的，只不過因為一首〈 Kiss Me 〉大家才以為他們是玩 pop rock：

又其實，大家除了唱這首聖詩之外，也可聽聽其他「 款式 」的「 Hallelujah 」—— 例如 1984 年由 Leonard Cohen 主唱的〈 Hallelujah 〉：

I did my best, it wasn't much I couldn't feel, so I tried to touch I've told the truth, I didn't come to fool you And even though it all went wrong I'll stand before the lord of song With nothing on my tongue but hallelujah

還有， country 女歌手 Shania Twain 在 1997 年的一首〈 God Bless The Child (Without Banjo) 〉，這一首的歌詞更切合現在香港的情況：

Hallelujah, hallelujah, God bless the child who suffers Hallelujah, hallelujah, Let every man help his brother But with hope and faith We must understand All God's children need is love And us to hold their little hands When a child's spirit's broken And feels all hope is gone God help them find the strength to carry on But with hope and faith Yea, we can understand All God's children need is love And us to hold their little hands

《聖☆哥傳》 在此，要和大家再次鄭重強調，這個時候是香港生死存亡之時，幫手多一個就多一個，除了耶穌，一定要叫他的兄弟來幫忙 —— 佛祖釋迦牟尼！

來，6 月 16 日星期日，一起用藍芽 speaker、唸佛機等等，和 Hallelujah 一起大聲唸出「 南無阿彌陀佛 」，實行兄弟姊妹齊救港！

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