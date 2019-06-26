【 訪談 】Noisy Charlie〈 失眠 〉- 如果不睡覺社會會變得瘋狂

近月來討論區成為了香港人發聲和行動的地方，樂隊也可以借助這個網上渠道去組成、創作音樂！香港獨立樂隊 Noisy Charlie，雖然三位成員在求學時期認識，但主音斯朗則是樂隊在討論區認識的！就這樣，Noisy Charlie 默默在香港音樂界走了三個年頭，2019 年也過了一半，大家是時候對他們有更多認識了。

Noisy Charlie（ 嘈查理 ），在他們的 Facebook 專頁中這樣形容樂隊：「 自演繹風格偏走隨性美，時狂，時沉。隊名蘊含兩種音樂理念。『 Noisy 』代表融合不同的音樂風格，在時代巨輪下印証確切的存在感；『 Charlie 』則是有著查理布朗（ Charlie Brown ）般童心未泯的象徵，難掩年少輕狂的心境。」

扭耳仔早前分享了他們的新歌〈 INSOMNIA 〉，現在就和樂隊的四位成員 —— 主音斯朗，鼓手威倫，結他手 King，和低音結他手 Samuel 來一個淺談，分享一下他們的音樂和歷程。

左起：Noisy Charlie 主音斯朗、鼓手威倫、低音結他手 Samuel 和結他手 King。（攝：宋文）

2016 年年初開始，Noisy Charlie 四人走在一起、錄製樂隊作品，先在 2017 年的蒲窩全港青少年樂隊比賽決賽（ 學生組 ）中得到冠軍，而現在他們已經有了三首歌曲：〈 Two of Us 〉、〈 Gate 〉和〈 INSOMNIA 〉，那〈 INSOMNIA 〉創作是怎樣的呢？

可以談一下〈 INSOMNIA 〉的創作靈感？

Samuel ：有歌先的，我們想有這樣的 mood 歌曲，斯朗作詞，之後我請朋友幫忙拍攝 mv。

斯朗：也可以說是先有「 失眠 」這一個主題，延伸到「 有甚麼人會容易失眠 」？就套落到軍人的創傷後遺症上；當然，這一個失眠也可以解讀成「 bad trip 」（ 意指恐怖幻覺 ），當然是因甚麼會有這幻覺，大家心照吧（ 笑 ）。

你們有經常失眠嗎？

威倫：我一時時，但真的不會有特別原因，有時已經工作到身心疲累，但都是會睡不著。是不是年紀大了？通常卻到了差不多天光了才睡著，但睡得一會兒又要起床了。

你們覺得失眠是身體的一種病還是情緒上的病？

斯朗：我想是情緒吧。就像我們看到最近香港發生的事，不管是在現場、在電視看到，對情緒上都有很大的牽動和影響，尤其發生的對自己很切身的時候。

Samuel：感到憤怒時，是很難睡得著的。

那麼，你們隊員中有誰是可以「 話瞓就瞓 」？

Noisy Charlie：Samuel 吧，他五分鐘內就能睡著。

Samuel ：對對，只不過我要睡很多，但夜晚又不怎麼想睡呢。

睡覺時，多發夢嗎？

Samuel：我少，但 King 的夢對他會印象深刻些。

威倫：我就不定時會發。

King：對，我會比較記得自己發的夢

斯朗：發夢真是沒甚麼特別原因，但肯定的是，發夢後的第二天會感到很累。

是不是因為這樣所以有了〈 INSOMNIA 〉一曲？

威倫：其實都是氛圍使然，當初我們一開始想有一首不會重覆副歌的作品，有故事主題，曲的基礎當時已經有了，就再發展成這首歌。我們想的是想要一個感覺，之後才想其他彈奏上的方式、技巧。

Samuel：坦白說一開始是即興 jam 的，但有了一個結構後我們就會找一個 mood 出來，所以你會聽到〈 INSOMNIA 〉是沉寂的開首，後段才真正爆發。

+ 6 + 5 + 4

搬到了新 band 房一年，Noisy Charlie 自言已比大部份香港樂隊走運，工作上班外，就是在 band 房當「 裝修工人 」，雖然樣樣事都要親力親為，也算是找到一個棲身地。

四位夾 band 的經歷可以分享一下嗎？

Noisy Charlie：我們各自都有工作，都是放工後去來夾，通常午夜 12 點才開始。是辛苦的，但都希望每星期會聚兩次。我們成員當中，如威倫、King 是工作和興趣是相關，但 Samuel 不是，所以都會有所犧牲。但夾 band 的心態是開心，是一種抒發來的，都要付出的；工作也是生活需要，但也要做好它，始終現實歸現實，興趣與工作永遠損失的都是時間。

可以說說 Noisy Charlie 參加比賽的經歷嗎？

斯朗：這有故事要說，其實我們都參加了不少比賽，起初有一個「 取悅評判 」的目標，當然是徹底失敗，也在之後我們寫了〈 GATE 〉，再沒抱甚麼期望下以這首歌「 試多次 」，卻成功了。這次改變了我們的創作方向，變得更隨心去寫歌。不會因為舉例說沒人聽、玩 jazz，就不去玩。

威倫：以前真的會去想潮興甚麼類型的音樂去玩，但現在不會了，不會執著甚麼技巧、類型硬加入作品當中。

Samuel：我們明白了一個道理，歌的連貫比一切都重要。現在我們想找更多現場演出的機會。

Noisy Charlie 的〈 Two of Us 〉、〈 GATE 〉到今次的〈 INSOMNIA 〉，是不有一個故事在當中？

Samuel：其實這三首歌都會包括在我們構思中的 EP，共會有七首，都錄好了。

斯朗：其實歌都不會有任何連繫，這 EP 是展示 Noisy Charlie 的摸索階段，大家會聽到我們在嘗試。不過之後我們會為未來的專輯定立方向與主題。

如果人類不用睡覺，你們覺得世界會如何？

斯朗：人不睡覺，這個世界會變得瘋狂。因為會變得太多時間，社會會變得很恐怖。

Noisy Charlie 除了〈 INSOMNIA 〉外的兩首作品：

前 Chairlift 主腦 Caroline Polachek 全新超現實單曲〈DOOR〉

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