格鬥遊戲《Mortal Kombat》音效師示範 用蔬果製作頭破血流聲效

經典格鬥電玩遊戲《Mortal Kombat》，以打到頭破血流及瞄頭爆眼等極度暴力的招式而成名。當然製作這些暴力動作音效，不用真正去打人，《Mortal Kombat 11》聲音設計師公開音效製作的方法。

什麼是擬音師 ( Foley artist )？

在音效素材及電腦合成聲效還未普及的時代，在電影及電視當中出現的各種音效，都要靠擬音師 (*Foley Artist) 去製作。擬音師主要有兩大工作，其一是彌足現場收音的不足，例如加強劇中角色每個動作的聲音，重新配上交代場境及環境設定的雜聲，用聲音令到整個畫面的情緒及感覺更濃烈更迫真；其二，製作一些現實沒有的聲效，例如激光劍揮動會是什麼聲？怪獸的叫聲又會是怎樣？以下有一段影片，簡單介紹了擬音師的工作：

*Foley 這個稱號，是為了紀念 Jack Donovan Foley 這位錄音師，他發明在後製時同步為電影加上聲效的方式，所以日後做這種工作的都叫 Foley 。

【怪獸之王】哥斯拉叫聲的製成？軍國配樂家 伊福部昭 的實驗

瞄頭爆眼這些現實不容的暴力動作，《 Mortal Kombat 》聲音設計師如何模擬出聲音？

《 Mortal Kombat 11》遊戲畫面，招招打到出血：

外媒 VICE 的記者，採訪了位於芝加哥的《 Mortal Kombat 》遊戲開發商 Nether Realm Studio ，仲即場跟他們的資深聲音設計師 Stephen Schappler 學習製作遊戲中的聲效。原來頭骨爆裂的聲音，是利用夾爆合桃外殼的聲音，再加以後製而成，另外用手壓爆大青椒的聲音，與手壓血肉的聲音亦非常相近，從他們玩弄水果的過程中，腦海自然會出現《 Mortal Kombat 》一幕幕的暴力場面~

快轉至影片時間約 17:33 觀看相關報導：