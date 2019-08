my little airport 11月開show 《催淚的滋味》會是最後一次？

你問我明天會發生什麼事?過往看MLA的伴今年還可以一齊嗎?到十一月香港有幾大的轉變,種種的不明確下,唯有問問阿p點睇。

今日打開 Facebook 在8月31日的遊行被否決、多個人士被捕、討論明天去向的消息中,突然出現一件稍為可喜的事,一年一度的 my little airport 音樂會,宣布今年11月15日在九展 Star Hall 舉行,這個亦是歷來 MLA 音樂會最大的場地,我們對明天存在著不安和不確定性時。十一月《催淚的滋味》音樂會, my little airport 的阿P如何面對各種如果?

my little airport - 今夜雪糕 :7.21前 阿p今晚11會做啲乜嘢?

my little airport翻玩LMF〈今宵多珍重〉如離開香港 MLA會飛往?

如果一直陪我睇MLA的伴,今年或者之後幾年不在我身邊,點算好?

阿P:今年有大家陪大家,we are one。

如果我怕情緒會崩潰,受不住催淚的滋味,觀眾去的時候,要唔要帶gear?

阿P:難得可以除口罩相認一晚,仲帶乜野gear。

如果音樂會中有警察,可以點做?

阿P:我哋同場地都有請保安。

如果到時你們樂隊成員,少了其中一個會點算?

阿P:頂你咩問呢d。

如果這是最後一次,我們怎樣面對?

阿P:平時都應當所有事係最後一次。

活動詳情:

《my little airport 催淚的滋味 live 2019》

11月15日(五) 8pm

地點:九龍灣國際展貿中心Star Hall