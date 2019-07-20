my little airport - 今夜雪糕 ：7.21前 阿p今晚11會做啲乜嘢？

在電影世界裡，通常突然一瞬間感到很幸福，下一幕就會慘遭不幸。倒轉來想，如果明天會發生不幸，今晚又會怎樣過？ my little airport 在7月21日大遊行前推出新歌 〈今夜雪糕 〉，成員阿p 今夜11點鐘和明天11點鐘，會怎樣過呢？

my little airport 發布新歌 〈 今夜雪糕 〉，總結自6月以來發生多場民眾運動，種種的感受。歌曲開首以日本、意大利、德國、西班牙、法國的語言，來說出「我無嘢講」這句說話，這亦是最近在網上廣傳如果示威者被捕的應對方法，只要跟警方表達「我冇野講、我要搵律師、電話唔解鎖、唔簽任何文件」，其他的話都不用多說。

歌詞中亦有紀錄多個令人觸動的抗爭片段，毫不相識的抗爭者為著同一個信念站在同一陣線，在售票機留下「散幣」及拉著車門，希望大家齊上齊落安全離開。

多日來的示威，出現幕幕令人觸動的畫面。 ( 圖片來源： 唐生地震 facebook 截圖 )

my little airport翻玩LMF〈今宵多珍重〉如離開香港 MLA會飛往？

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林阿P親述，my little airport唱片封面上的素人是誰？

〈 今夜雪糕 〉偏向 vaporwave 的曲風，mv 更用上〈美少女戰士〉的動畫截圖，在甜美和浪漫之下面對明天的絕望。雪糕雖則甜美，但只能帶來短暫的快樂，對未來的承諾，想一起去的旅行，只能過了明天才算！今晚相信大家都難以入眠，思緒混亂之下，7月21日前，今晚十一點，扭耳仔找到 my little airport 的阿p：

今晚11點你會做啲乜嘢 ？ 阿p：今晚11點應該上緊網。 聽晚11點你覺得又會做緊乜？ 阿p：聽晚11點應該已入睡。 真的會睡得著嗎？ 阿p：入睡先可發夢。

關於今晚怎樣過， my little airport 在過去的創作，也提出了很多的方法：

人生是什麼？ 我今晚不知道喎 只想你不要難過 什麼都不算什麼 my little airport - 廣州足浴一夜

好好享受剎那的溫暖，不用理會明天會發生什麼事。

以後會否改變都不要問 起碼這夜你我同行 my little airport - 今夜到干諾道中一起瞓

如果有人與你同行，睡哪裡都不緊要吧！

好 既然依家個情況係咁 過咗今晚之後我先至再做好人 my little airport - 今晚講嘢夜唔夜

明天不知會發生什麼事，今晚好好釋放......表白內心嘅黑暗~

今宵多珍重 聽日又未必會係咁 今宵多珍重 聽日又另外一個樣 my little airport - 今宵多珍重

對現況無何奈何，今晚好好保重。