my little airport翻玩LMF〈今宵多珍重〉如離開香港 MLA會飛往？

LMF 20週年找來十個音樂單位，重新演譯過去的作品。第一波 my little airport 演譯的〈今宵多珍重〉，撫摸心靈的編曲，混合移交香港時的聲帶，給對現況無可奈何的香港人是一個怎樣的啟示？ 每個人都在討論會否離開香港，如果「私家小型機場」有飛機，阿p 和 Nicole 會想飛去邊？

LMF 20週年：

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林阿P (p)

Nicole (n)

最初是誰接觸你加入這個LMF 20 週年的企劃？

p&n ： Prodip找我們的，本身也是認識多年的朋友。

my little airport 在眾多LMF的歌之中點解揀〈今宵多珍重〉？

p: 覺得這是 LMF 歌中，Nicole 最可以唱到的歌。

n : 覺得阿p選「今宵多珍重」真的非常合適，更體驗 LMF 如何以音樂說明「卡普曼戲劇三角形」（ Karpman Drama Triangle ），或稱「戲劇三角形」（ Drama Triangle* ）。

這個三角形意思是，人類習慣代入業力戲劇角色，說明如何從這個 drama/karma 三角 「受害者 Victim 、迫害者Persecutor、拯救者 Rescuer」，轉換至「法三角形 」(Dharma Triangle)，自我創造三個角色**：

創造者 Creator, 挑戰者 Challenger, 教練 Coach 。

你要記住人生嘅大門 係要靠你雙手去打開 LMF - 今宵多珍重

自己去做 做到自己就當然最好 LMF - 今宵多珍重

n ： 聽得首歌多，慢慢就會覺察自己，從第一個三角形轉去第二個三角形。

*（梵語：धर्म，轉寫：dharma；巴利語：धम्म，轉寫：dhamma）

**生活日常的代入角色，比喻 my little airport 的 nicole 是一個角色，她可以選擇去做受害者 還是 創造者 etc etc

* 欲了解詳情，可在網上搜索："drama triangle"

MLA 曾在香港電影金像獎現場，演奏〈美麗新香港〉時，加入了英國國歌〈 God Save the Queen 〉，今次〈今宵多珍重〉亦有移交香港時的聲帶，英屬時期的回憶對你們有多重要？

p : 主要是覺得〈今宵多珍重〉中講的可憐的小朋友太似香港，想將首歌當是形容香港，所以加入97年移交的聲帶，Prince Charles (查理斯王子) 和 Chris Patten (末代港督 彭定康) 最後一晚說的話，也像對香港講今宵多珍重。而我想是表達對現況的無可奈何，多過回憶的。

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大家最近經常說要離開香港，你們這個機場的飛機會飛向哪裡？

p: 沒有想過真的離開香港，經歷這些事更加覺得同香港分唔開。