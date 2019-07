my little airport翻玩LMF〈今宵多珍重〉如離開香港 MLA會飛往？

LMF 20週年找來十個音樂單位,重新演譯過去的作品。第一波 my little airport 演譯的〈今宵多珍重〉,撫摸心靈的編曲,混合移交香港時的聲帶,給對現況無可奈何的香港人是一個怎樣的啟示? 每個人都在討論會否離開香港,如果「私家小型機場」有飛機,阿p 和 Nicole 會想飛去邊?

LMF 20週年:

LMF XXYEAR - W.T.F.H.K. : LMF 20週年 全明星rappers鬧醒香港

【 LMF 20週年專題 】 W.T.F.H.K. 十位 rapper 親自解說歌詞段落

LMF 出聲明譴責,偲嫣撐警集會播〈冚家拎〉!內文有片為證

林阿P (p)

Nicole (n)

最初是誰接觸你加入這個LMF 20 週年的企劃?

p&n : Prodip找我們的,本身也是認識多年的朋友。

my little airport 在眾多LMF的歌之中點解揀〈今宵多珍重〉?

p: 覺得這是 LMF 歌中,Nicole 最可以唱到的歌。

n : 覺得阿p選「今宵多珍重」真的非常合適,更體驗 LMF 如何以音樂說明「卡普曼戲劇三角形」( Karpman Drama Triangle ),或稱「戲劇三角形」( Drama Triangle* )。

這個三角形意思是,人類習慣代入業力戲劇角色,說明如何從這個 drama/karma 三角 「受害者 Victim 、迫害者Persecutor、拯救者 Rescuer」,轉換至「法三角形 」(Dharma Triangle),自我創造三個角色**:

創造者 Creator, 挑戰者 Challenger, 教練 Coach 。

你要記住人生嘅大門 係要靠你雙手去打開 LMF - 今宵多珍重

自己去做 做到自己就當然最好 LMF - 今宵多珍重

n : 聽得首歌多,慢慢就會覺察自己,從第一個三角形轉去第二個三角形。

*(梵語:धर्म,轉寫:dharma;巴利語:धम्म,轉寫:dhamma)

**生活日常的代入角色,比喻 my little airport 的 nicole 是一個角色,她可以選擇去做受害者 還是 創造者 etc etc

* 欲了解詳情,可在網上搜索:"drama triangle"

MLA 曾在香港電影金像獎現場,演奏〈美麗新香港〉時,加入了英國國歌〈 God Save the Queen 〉,今次〈今宵多珍重〉亦有移交香港時的聲帶,英屬時期的回憶對你們有多重要?

p : 主要是覺得〈今宵多珍重〉中講的可憐的小朋友太似香港,想將首歌當是形容香港,所以加入97年移交的聲帶,Prince Charles (查理斯王子) 和 Chris Patten (末代港督 彭定康) 最後一晚說的話,也像對香港講今宵多珍重。而我想是表達對現況的無可奈何,多過回憶的。

my little airport - 下了兩天雨 : 張愛玲筆下的情感

大家最近經常說要離開香港,你們這個機場的飛機會飛向哪裡?

p: 沒有想過真的離開香港,經歷這些事更加覺得同香港分唔開。