YouTube 2019 音樂影片榜《榮光》第一！JB《潮共》奪探花！

扭耳仔
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又到年底回顧的時刻，各大主流樂壇頒獎典禮紛紛因「安全」問題而取消，全球最多人用來聽音樂的影片媒體 Youtube ，公佈了2019年香港最多人點擊的原創音樂影片。

Youtube 2019 香港十大熱門本地音樂影片：

1. 《願榮光歸香港》管弦樂團及合唱團版 MV

觀看次數：3,581,731次

不容置疑的年度之歌，主流頒獎典禮可能會怕觀眾在現場唱，亦無可能給予這首作品及背後創作人一個認可，YouTube 這次則帶頭將「榮耀」給予「榮光」。

2. 譚嘉儀 Kayee - Can You Hear (劇集 "白色強人" 插曲) Official MV

觀看次數：6,073,787次

一句講晒，不要看少 TVB 的影響力！不看電視，都照樣有人上網睇~計點擊數應該是第一？

3. JB - 潮共 (Official Music Video)

觀看次數：2,545,239次

諷刺盲目跟隨潮流的文化現象，紅到連抖音都會玩，內地人都會用來自嘲的《潮共》，令 JB紅遍廣東地區。菲律賓血統，但在香港出生的 JB ，他今年以一個香港人身份推出的另一首作品《 FUCKTHEPOPO 》，真正唱到街知巷聞，每個被催淚彈薰過的街角，都會出現這首歌，觀看次數達 1,913,069次，但未知原因不能上榜。

JB - 潮共 ：唔係為抽水 盲追潮流係社會問題

JB ：我暫時走得比較前 【Greytone 紀錄片】灰色軌跡 (上集)

除了粗口 廣香說唱大不同 【 Greytone 紀錄片】灰色軌跡 (下集)

為何不能上榜？ 肥媽有話兒 ( Sia-chandelier )

觀看次數：2,645,004次

基於是原創音樂影片的規則，以 Sia《 Chandelier 》加上肥媽演說作 remix 的《肥媽有話兒》，未能上榜。超過二百萬點擊，不能動搖，它在港人心目中的地位。

其他2019年度十大的歌曲 ：

古巨基 胡定欣 - 亂世情侶 (合唱版)

觀看次數：2,371,800次

鄭秀文 - 我們都是這樣長大的

觀看次數：3,192,443次

LMF - W.T.F.H.K.

觀看次數：1,591,660次

麥浚龍 - 寂寞就如 / 謝安琪 - 其實寂寞

觀看次數：1,486,009次

香港人 - 和你飛

觀看次數：1,655,541次

Dear Jane - 2084

觀看次數：1,336,385次

張敬軒 - 空手而來

觀看次數：1,336,385次

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