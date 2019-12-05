YouTube 2019 音樂影片榜《榮光》第一！JB《潮共》奪探花！

又到年底回顧的時刻，各大主流樂壇頒獎典禮紛紛因「安全」問題而取消，全球最多人用來聽音樂的影片媒體 Youtube ，公佈了2019年香港最多人點擊的原創音樂影片。
Youtube 2019 香港十大熱門本地音樂影片：
1. 《願榮光歸香港》管弦樂團及合唱團版 MV
觀看次數：3,581,731次
不容置疑的年度之歌，主流頒獎典禮可能會怕觀眾在現場唱，亦無可能給予這首作品及背後創作人一個認可，YouTube 這次則帶頭將「榮耀」給予「榮光」。
2. 譚嘉儀 Kayee - Can You Hear (劇集 "白色強人" 插曲) Official MV
觀看次數：6,073,787次
一句講晒，不要看少 TVB 的影響力！不看電視，都照樣有人上網睇~計點擊數應該是第一？
3. JB - 潮共 (Official Music Video)
觀看次數：2,545,239次
諷刺盲目跟隨潮流的文化現象，紅到連抖音都會玩，內地人都會用來自嘲的《潮共》，令 JB紅遍廣東地區。菲律賓血統，但在香港出生的 JB ，他今年以一個香港人身份推出的另一首作品《 FUCKTHEPOPO 》，真正唱到街知巷聞，每個被催淚彈薰過的街角，都會出現這首歌，觀看次數達 1,913,069次，但未知原因不能上榜。
JB ：我暫時走得比較前 【Greytone 紀錄片】灰色軌跡 (上集)
除了粗口 廣香說唱大不同 【 Greytone 紀錄片】灰色軌跡 (下集)
為何不能上榜？ 肥媽有話兒 ( Sia-chandelier )
觀看次數：2,645,004次
基於是原創音樂影片的規則，以 Sia《 Chandelier 》加上肥媽演說作 remix 的《肥媽有話兒》，未能上榜。超過二百萬點擊，不能動搖，它在港人心目中的地位。
其他2019年度十大的歌曲 ：
古巨基 胡定欣 - 亂世情侶 (合唱版)
觀看次數：2,371,800次
鄭秀文 - 我們都是這樣長大的
觀看次數：3,192,443次
LMF - W.T.F.H.K.
觀看次數：1,591,660次
麥浚龍 - 寂寞就如 / 謝安琪 - 其實寂寞
觀看次數：1,486,009次
香港人 - 和你飛
觀看次數：1,655,541次
Dear Jane - 2084
觀看次數：1,336,385次
張敬軒 - 空手而來
觀看次數：1,336,385次