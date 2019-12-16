法國新浪潮女神逝世 - Anna Karina 開金口唱過哪首歌？

上世紀 60 年代的歐洲電影界，有著其中兩個最著名的代表，就是法國新浪潮（ French New Wave ）電影導演尚盧 · 高達（ Jean-Luc Godard ）和他的靈感女神安娜·卡蓮娜（ Anna Karina ），而 Anna 更到今時今日都仍是法國新浪潮的持久象徵。但女神也不過是個名稱，她現實都是敵不過生老病死，Anna Karina 在日前因癌病去世，終年 79 歲，她和高達合作過的經典電影無數，但其實 Anna 也開過金口唱過歌的！大家記不記得是哪一首呢？扭耳仔也和大家分享一下。

1940 年 9 月出生的 Anna Karina，20 歲時的處女演出就是高達的作品《小戰士》（ Le Petit Soldat ），之後幾套如《女人就是女人》（ Une femme est une femme ）（1961年）、《隨心所欲》（法： Vivre sa vie ）（1962年）、《帶外人》（法： Bande à part ）（1964年）、《狂人皮埃羅》（ Pierrot le Fou ）和《阿爾發城》（ Alphaville ）都作為了高達的御用女主角；《女人就是女人》的演出，更為她贏得柏林影展（ Internationale Filmfestspiele Berlin ）銀熊獎的最佳女演員。當然還有令人津津樂道的 —— Anna 和高達的四年婚姻。

日前由經理人發表聲明，指 Anna Karina 於上周六不敵癌魔，在巴黎病逝，終年 79 歲。在丹麥出生的 Anna，2008 年自編自導自演的《 Vitoria 》是她最後一部電影。不過大部分影迷都對 Anna 在舊作說出一句句有著存在主義的內心剖白式的對白，仍是最最最最難以忘懷。

Anna Karina 演戲之餘也有唱這歌。在 60 年代末是，Anna 有這兩首受歡近的歌曲：《 Sous le soleil exactement 》和《 Roller Girl 》：

這兩歌當時都是由大家熟悉的 Charlotte Gainsbourg 的父親、已故 Serge Gainsbourg 作詞作曲和監製，也收錄在 1967 年由 Pierre Koralnik 執導的音樂喜劇《 Anna 》當中。Anna 生平也推出過兩張專輯，其中有 2000 年的《 Une histoire d’amour 》和 2005 年收錄了她在電影中唱過的歌曲《 Chansons de films 》

一路好走 Anna。