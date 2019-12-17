坂本龍一 4月香港演出 1月13日開售，不設內部認購！

日本國寶級音樂家 坂本龍一，將於四月頭在西九文化區有三場的演出，由於場地屬中型規模，樂迷都擔心錯過一生人必看一次的殿堂演出。官方剛公布了售票資訊，並表明不設內部認購。

坂本龍一 與多媒體裝置及視覺藝術家 高谷史郎 合作，帶來《dis·play》這個作品。

之前扭耳仔介紹過 坂本龍一與裝置藝術家 高谷史郎 合作的歷史，近年他們最密切的演出伙伴：

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2020年最萬眾期待的演出，亦是最擔心買不到門票的一場，《 坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play 》早於演出前一年已經作出預告和宣傳，亦是西九文化區自由空間大盒這個場地，重點的開幕演出。早前西九開放了電郵註冊，登記者可預先收到演出的開售資訊。官方在今日發布了坂本龍一，將會在4月3及4日，進行三場演出，星期六亦設有下午場，每場演出約一小時十分鐘。

「 自由空間 」當中的「 大盒 」館，坐位最多450個，今次三場約共1000張門票，將於1月13日在西九文化區官網發售，並視乎首日銷售情況，翌日（2020年1月14日）起亦會於其他售票地點及電話購票熱線發售剩餘門票。

今次 坂本龍一 的門票價格分 $1480 或 $1180兩種，每人限買兩張，價錢相近於外來樂隊舉辦的大型演唱會最高的票價。官方指今次售票不設實名制，但會抽查信用卡。日後有更多發售資訊，扭耳仔會繼續跟進。

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《dis.play》演出預覽：