SAGAS - Dream On：發夢就發到成真為止

香港 pop rock 樂隊 SAGAS 成立五年,最近除了推出了新歌《 Dream On 》外,也參與了搶耳音樂廠牌計劃。SAGAS 分享了一下他們創作《 Dream On 》的靈感。

關於《 Dream On 》MV 創作:

今次《 Dream On 》一曲與 YouTuber「熊仔頭」合作,作為微電影《 我是歌手 》的主題曲。這微電影當中有一幕是熊仔頭一人化身不同 band 友去作歌,所以我們就以這一個概念和形式去創作和拍攝這個 MV。

關於歌曲:

《 Dream On 》,或叫「尖安」,就是叫大家發夢要發到成真為止!有時候不需要每個人都認同你,但對自己想做的事,就當對自己許一個承諾,「 I’ll never ever give up! 」好記得樂隊 Aerosmith 的一首裡面一句歌詞 ——「 Dream until your dream come true 」。小時候聽不明,現在這句平凡的句子,卻成為其中一個令我們走下去的動力!而追夢於時間線上並不存在,當你還在「堅持」,便還有「成真」的可能!過程中亦會有很多意外的驚喜!即使天氣不似預期,但初心仍不可放棄!

SAGAS 只想跟大家説一句:「 NEVER EVER GIVE UP! 」希望能帶給大家一點力量,繼續走下去!

