SAGAS - Dream On：發夢就發到成真為止

撰文：宋燁文
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香港 pop rock 樂隊 SAGAS 成立五年，最近除了推出了新歌《 Dream On 》外，也參與了搶耳音樂廠牌計劃。SAGAS 分享了一下他們創作《 Dream On 》的靈感。
關於《 Dream On 》MV 創作：
今次《 Dream On 》一曲與 YouTuber「熊仔頭」合作，作為微電影《 我是歌手 》的主題曲。這微電影當中有一幕是熊仔頭一人化身不同 band 友去作歌，所以我們就以這一個概念和形式去創作和拍攝這個 MV。
關於歌曲:
《 Dream On 》，或叫「尖安」，就是叫大家發夢要發到成真為止！有時候不需要每個人都認同你，但對自己想做的事，就當對自己許一個承諾，「 I’ll never ever give up! 」好記得樂隊 Aerosmith 的一首裡面一句歌詞 ——「 Dream until your dream come true 」。小時候聽不明，現在這句平凡的句子，卻成為其中一個令我們走下去的動力！而追夢於時間線上並不存在，當你還在「堅持」，便還有「成真」的可能！過程中亦會有很多意外的驚喜！即使天氣不似預期，但初心仍不可放棄！
SAGAS 只想跟大家説一句：「 NEVER EVER GIVE UP! 」希望能帶給大家一點力量，繼續走下去！
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