Luna Is A Bep feat. iii - 快 ：快與不快

搶耳廠牌計劃學員介紹：Luna Is A Bep 以麻甩系同收成期為人所認識，今次《快》與音樂人 iii 的合作，iii所唱的 hook line 令歌曲層次更豐富，並讓走馬看花的聽眾得到一個放慢位。《快》在2017年開始有概思，到今時今日的情況已經太慢了，太多不快令快樂都變得落後。

關於《快》的創作概念？

Luna ： 《快》源自一篇自己2017年寫的隨筆，當時自己在想為甚麼正面的情緒都用上「快」這個字（例如快樂、快感、快慰）？為甚麼形容不開心是「不快」而不是「不慢」？然後又想，為甚麼在這個城市生活全部人，都要講求快，快得不願意花時間在任何值得注意的事情上？2018年偶爾逛逛商場就寫了幾句，最後就變成了一首歌。

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《快》的Remix版本，歌曲中段加一段 hook ，與iii的合作是怎樣發生？

將 Lyrics video 放到YouTube上後，Iris 覺得幾正，我說這首歌自己想不到一條 hook line ，因此全部都是說唱沒有重覆的部份。她說不如讓她試試，然後很快就寫了一條hook line出來，還找 Hanz 和MAEL幫手修改了少許編曲部份。

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《快》MV的場境想表達一種什麼感覺？

原始想法是未來感VS舊物場景互相穿插，同樣有種走馬看花的感覺，呼應返歌曲的主題，幫忙拍MV的朋友很有心，幫手四出張羅了不同的舊物品來完成拍攝。MV是6月前拍攝的，但後來發生了好多事而擱置了一段時間，終於在11月推出，所以一點都不快了。