惡搞坂本龍一 專頁「坂本龍五」與教授同日香港開show

在擔心星期一坂本龍一香港站開售搶不到門票，江湖之中殺出一個名為「坂本龍五」的專頁，出現在電影《賭神》英俊好打的龍五，換上教授的身驅殺入音樂圈，仲即將同日在香港開show。

《賭神》高進的保鏢 港產片經典角色「龍五」

龍五是《賭神》系列中最好打的角色。(電影《賭神》截圖)

由著名電影出品人向華強，在電影《賭神》系列飾演的角色「龍五」，英俊、好打、重義氣的性格，深入民心。越南華僑，南越特種步隊19連上尉的龍五，一直是賭神身邊保鏢和打手，只要他手上有槍，無人能夠埋佢身。強悍外表但同時西裝骨骨，令他同教授的形象可以完美結合。

坂本龍一 加上 龍五，虛擬人物「坂本龍五」的形成

坂本龍五演出片段。 (圖片來源：坂本龍五 專頁)

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在Facebook以虛擬人物開page的成功例子不少，例如一眾插畫家的所創作的人物、娛樂版的King Jer 、政治民生版的上帝，終於到獨立音樂圈中出了「坂本龍五」。

據說「坂本龍五」的出現，是因為坂本龍一太過離地，一般樂迷高攀不起，平民化的「教授」利用一般人熟悉的形象，深入民心的龍五，現身於這個的動作與音樂結合的世界觀。