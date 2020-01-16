Absurd Trax 跳出香港！領軍到德國 CTM Festival 演出！

香港有不少獨立樂隊，不論是玩 metal、indie-pop 還是 hip-hop 都有不少支持者。不過大家不要忽略了一眾香港實驗電音音樂人，他們都一直在為香港音樂創造歷史！香港電子實驗音樂廠牌 Absurd Trax，宣佈將帶領本地及國際音樂人 —— 如 Alexmalism 、 Kelvin T 、 Nerve 、火炭麗琪等參與德國柏林 CTM Festival 演出 ，這音樂節正是在傳奇地下電子音樂場地 Berghain 舉行！

由 Gavin Wong 成立的香港電子實驗音樂廠牌 Absurd Trax，將會帶領旗下來自香港、加拿大以及柏林的音樂單位包括 T0C1S 、 ava* 、 Nerve 、 FOTAN LAIKI 、 ASJ 、 Thegn ft. Dis Fig 、 Kelvin T 和 Alexmalism，聯同當代柏林設計單位 Selam X 在柏林著名的實驗電郵音樂節 CTM Festival 演出，而演出場地將是柏林傳奇 techno 聖地 Berghain。是次演出是歷來第一次有香港音樂單位參與 CTM Festival。先看一下 2019 年的 CTM Festival 預告：

CTM Festival 由 1999 年起舉行至今，一直以推廣當代電子、數碼和實驗音樂。一年一度的 CTM 每屆為期 7-10 天，除了音樂演出、藝術展覽外，同時也是一眾實驗音樂人、專業市場人員聚集一起的場合，舉行講座研討會，討論電子音樂的發展。今年有多達 100 位音樂人演出，其中更包括出爐金球獎最佳配樂、冰島女作曲家 Hildur Guðnadóttir 演出！

大家可以聽聽 Alexmalism 的演奏

Kelvin T

ava*

ASJ

Thegn ft. Dis Fig

火炭麗琪

Nerve

各電音樂迷準備好飛過去未？今個月 24 號至 2 月 2 日！