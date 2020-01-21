Radiohead成立作品圖書館 歡迎申請圖書証

Radiohead 將官網改名為「Radiohead Public Library」，將網站重新排版，仲可以申請圖書証。

Radiohead 一直用網站 W.A.S.T.E. 發布官方資訊，隨著樂隊成員個人活動增加，radiohead現在獨立成立網站。(圖片來源：w.a.s.t.e. 網站)

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相比 Radiohead 以往玩網絡的手段，今次官方網站改版其實是很小事，但他們總找到一個「抵死」的方法去進行，有時覺得他們比KOL更懂去玩社交網絡！Radiohead 最初的官方網站名為「 W.A.S.T.E. 」，所有巡演、商品週邊、唱片的消息都會在這裡發布，成員的個人活動資訊，亦能在 W.A.S.T.E. 可見。

隨著成員的個人活躍度大增，主音 Thom Yorke 的 「Side Project」非常之多，結他手 EOB 及 鼓手 Philip Selway 亦即推出個人專輯。當「W.A.S.T.E」網站同時要處理大量成員的，重新整理 Radiohead 的樂隊專屬網站的必要的事。

Radiohead Public Library 網站以方塊式排版，每張唱片獨立設有一頁，唱片、MV、商品的資訊在集中在一版之中。(圖片來源：radiohead網站)

在網站的右上角，是專輯頁面的捷徑，從右到左排列，每個顏色方格代表一張專輯。(圖片來源：Radiohead 網站)

網站中有一個申請圖書証的功能，樂迷可自行列印製作屬於自己的Radiohead圖書証。bass手 Colin 率先試玩，官方短片示範當圖書証經過掃描後，會出現Radiohead過往的演出片段 (真實沒有這個功能)。

I ordered these items 3 hours ago - hot from the stacks, on a squeaky trolley:https://t.co/DqtHwWSY9A pic.twitter.com/29AIlV1iJe — colingreenwood (@colingreenwood) January 20, 2020

Radiohead 在申請圖書証的欄目，這圖書証只供個人下載保存，他們不會採集任何個人資料，如果要收到樂隊最新資訊，還是要加入 W.A.S.T.E 網站的會員。

最後他開了一個玩笑，這是一個圖書館，請不要在這裡奔跑！

樂迷可自行下載 Radiohead 圖書証。(圖片來源：Radiohead 網站)