武漢肺炎蔓延 多場演出延期及取消

繼劉德華、黎明等大型演唱會取消，隨著疫情越來越嚴重，中小型的演出主辦單位為了音樂人及樂迷著想，亦決定延期及取消演出，無論你有無去睇show，都記住一定要帶口罩！

Suchmos 在中國的巡演取消。(圖片來源：微信公眾號)

日本樂隊圈新貴 Suchmos 將在2月開展的中國的巡演 (沒有香港站)，鑑於「新型冠狀病毒肺炎」疫情的發展事態，主辦方本著對觀眾和藝人的健康和安全負責的態度，宣布整個巡演都取消。早前 Suchmos 因bass 手 HSU 突發入院，亦曾show前一星期突發取消香港站及其後的亞洲巡迴。當樂隊全員回血歸來，在日本橫濱專場又遇颱風，今次登陸內地之前也不敵疫症，看來他們要去拜拜車公轉個運。(玄學並非精密科學，以上內容只供參考)

【告急】 Suchmos 突然辭演！主辦面臨財政巨壓 indie圈共演救亡

【日本直擊】Suchmos 橫濱球場演出夢達成，3萬樂迷無懼颱風來襲

Greytone籌備了一年的演出，又再次要延期。(圖片來源：greytone ig)

剛剛接受扭耳仔專訪的 GREYTONE 音樂廠牌，為顧及入場觀眾和工作人員健康著想，GREYTONE 演唱會將會在同一地點延期舉行。

與香港共同進過的 GREYTONE，年度演出因早前反修例活動，已稍作延期，今次再遇武漢肺炎，他們歷來最大型的演出又要延期。

GREYTONE 1月尾開年音樂會 JB：音樂是本質 不是黃到金就可以亂做

睇中E - Chinese Ecstasy EP Debut Party 亦宣布取消。(圖片來源：facebbok)

由意色樓主辦的初七人日演出，會在TTN的AMP如期進行。(圖片來源：facebook)

雖然不鼓勵外出，但如果演出要堅持進行的話，主辦單位必須對入場人士的衛生作好監管。由意色樓主辦的《初七人日音樂會》，將如期今個星期五在油塘TTN的AMP進行，主辦方開玩笑地說不如改名為 《守護健康 支持封關音樂會》 或 《口罩眼罩消毒酒精音樂會》，希望大家保持抵抗力，星期五晚可以健康地來到現埸 。記住帶口罩帶口罩帶口罩，洗手洗手洗手，新年快樂，身體健康！