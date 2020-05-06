Grimes 生了個 cyberpunk 男孩！非常的名字有何意思？

女歌手 Grimes 自從 2018 年高調向世人與科技大亨 Tesla 老闆 Elon Musk 的戀情，兩年過後，他們的結晶品出世了！但不知是不是 Grimes 和未來感很重的 Elon 拍拖、又為電玩《 Cyberpunk 2077 》唱了首主題曲，所以為新世兒子改了一個非常 cybeprunk 的名字？

Grimes 兩年前的 5 月在 Met Gala 高調和 Elon Musk 晒恩愛，之後一直有傳她懷孕，但都是到了今年 1 月才正式承認。她更「大住肚」推新專輯，還有和 cyberpunk 電玩合作一齊玩，為遊戲《 Cyberpunk 2077 》唱出其中一首主題曲：

歌曲叫作《 4ÆM 》當中的「 Æ 」一字，用了在她的新生兒子的名字當中！ Elon Musk 在 twitter 說母子平安，又分享了 BB 靚仔相，之後更分享了兒子的名字：

X Æ A-12 Musk — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

X Æ A-12 Musk！多 cyberpunk 的名字！Grimes 在 twitter 解釋了這個名字的背後意義：

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

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(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

Grimes 說：「 X 是變數；Æ 精靈語中的 A.I.、人工智能的串法；A-12 是我們最愛的戰機的型號，沒有武器在上面，只有速度，不暴力 <3 」

Æ 在拉丁語中有「 Ash 」之意，但在《 The Lord of The Rings 》作者 J.R.R. Tolkien 所創的 Sindarin 精靈語中，在其字母字典中 Æ 就是有「 A 」之意，同時有「 ai 」的音，即平常大家叫「啊！」，也有「指出誰」之意，Grimes 只是將之配到去 A.I. 上，因為她和 Elon Musk 都喜歡人工智能，又是精靈來的吧。（笑）另外，可能 Grimes 一時手快打錯，「 SR-17 」戰機應為 Lockheed SR-71 Blackbird 才是，A-12 確是 SR-71 的前身。

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大家現在讀到 X Æ A-12 Musk 啦！