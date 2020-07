自我隔離下的謎樣電音：박혜진 Park Hye Jin 第二張 EP

現居於美國洛杉磯的南韓電音 DJ /製作人女生박혜진 Park Hye Jin 加盟英國獨立名廠 Ninja Tune,終告在6月底出版了繼《 If U Want It 》後她的第二張 EP 《 How can I 》。新唱片面世之前 Park Hye Jin 說:「天知曉我明天是否會死去,但至少如果那樣發生了,我會死得很開心。」這張六曲 EP 是她在巡演期間於機場、飛機、火車旅途上寫成,但在其頹靡慵懶、漫不經心的半吟半唱「厭世腔」演繹下,新作也切合早前她在洛杉磯自我隔離的氛圍。

本來,今年3月13日可以看到現年26歲的 박혜진 Park Hye Jin 在 TTN 舉行專場演出,也是這位來自南韓的電音 DJ /製作人女生繼去年4月在《 Sónar 2019 Hong Kong 》的 SonarVillage 帶來過 DJ set 之後第二度訪港公演,大家都好期待。然後,卻因為疫情的關係而告取消, TTN 亦已在2月底已把場地結束。

現居於美國洛杉磯的南韓電音 DJ /製作人박혜진 Park Hye Jin (攝影:Sirui Ma )

正當我們仍在想著不知要到何時才會在香港看到 Park Hye Jin 的時候,原來她已在今年年初不張揚地簽約在英國著名獨立電音廠牌 Ninja Tune 旗下,並剛在6月底出版了繼2018年處女作 EP 《 If U Want It 》後她的第二張 EP 《 How can I 》,算是一點安慰。

姑勿論你是去年在《 Sónar 2019 Hong Kong 》現場看過 Park Hye Jin 的演出,抑或只有在網上看過她的 DJ set (如《 Boiler Room 》那次),她的 tech-house set 都算是相當 dancefloor-friendly 。但如果你是因為澳洲墨爾本廠牌 clipp.art 替她出版的《 If U Want It 》EP 而認識 Park Hye Jin 這個名字 (先被唱片封面上她的清秀面孔所吸引?),那都知道她自家的音樂卻是另一回事。

在2018年才自學 Ableton 開始製作自家曲目, Park Hye Jin 形容其音樂製作是「他媽的 BB 級技巧」,她創造出的 house / techno 聲音都是如斯簡約而粗獷,而重點是她的英韓雙語主唱——在成為 DJ 之前 Park Hye Jin 本是唱歌與rap出身,其個人曲目上,她以頹靡慵懶、漫不經心,甚至有點「鵝公喉」的聲線,作出半吟半唱的演繹,樂迷以「厭世腔」來形容之,有一種孤獨感但又唱得很洗腦,所以 Park Hye Jin 的電音歌曲其實是頗為 leftfield 風格的東西。當然,她宛如在你耳邊幽幽地唱著:「 A, I love you / B, I want you / C, I miss you 」(《 ABC 》) 又的確幾魅惑。

沒錯 Park Hye Jin 是個熱衷玩社交媒體的年輕女生,但她又保持著相當的神秘感,大家對這位謎樣小妮子的認識都總有限,亦會覺得她有點 emo 。自出道之後, Park Hye Jin 曾居於英國倫敦、澳洲墨爾本,現在她進駐美國洛杉磯為基地。然而美國自3月中開始進入全國 lockdown 狀態,從 Park Hye Jin 的 Instagram 上所見,沒有多姿多彩的社交生活、也不見得到處打咭影靚相。反之在過去幾個月間實施自我隔離的她,在 IG 上大多數都是無無聊聊在房子內的自拍照片或自拍跳舞影片(她有玩「抖音」的),看來頗為納悶但又一臉怡然自得;也許,這是 Park 妹子喜歡的生活。

박혜진 Park Hye Jin 的第二張 EP《 How can I 》由英國獨立電音廠牌 Ninja Tune 出版

Park Hye Jin 在訪問中說過她要不斷巡演、巡演、巡演,所以其第二張 EP 裡的作品,也是在旅途上於機場、飛機、火車上寫成。之不過聽她的《 How can I 》EP,我還是體驗到一種自我隔離的氛圍,六首新曲當中,有一半都是感覺來得較 chill 亦較 deep ,節拍也沒有前作的那麼硬。

終於出版了兩年來的新唱片, Park Hye Jin 在唱片面世之前表示過:「天知曉我明天是否會死去,但至少如果那樣發生了,我會死得很開心。」果然不失厭世少女本色。

較早前, Park Hye Jin 在 Instagram 孜孜不倦地上載她一臉自我陶醉的自拍跳舞短片,而且維持了一段時間,原來影片是用來湊合成《 How can I 》EP 開場曲《 Like this 》的 mv 。在流麗 deep house 曲式與夢幻氛圍下,這是一首全韓語主唱的歌曲,Park Hye Jin 以她的耳語夢囈嗓音像催眠般不斷唱著「나는 오늘도 이렇게 눈을 떠」(Today, I again opened my eyes like this),迷魂到一個點。

在夢境般 Rhodes 電鋼琴琴音下《 Can you 》來得較 upbeat ,這首英韓雙語主唱的歌曲, Park Hye Jin 就像喋喋不休地向你問道:” Can you be my / Can you be my baby? “,然後她又有另一把聲音在唱:” I love you, and I fucking hate you / And I fucking hate you / and I fucking hate you ”。

主題曲《 How can I 》在 trap beat 與 ambient 氛圍之間, Park Hye Jin 以低沉鵝公喉嗓音頹唐地唱著:”How can I call you back / How can I call you back, back / How can I, How can I / How can I call you back “,又是多麼的洗腦。

《 NO 》是她的重型 tribal techno 馳騁曲目,最尾不忘來大唱” Shut the fuck up! “;《 How come 》是她向 footwork 取經,沒有主唱但卻有天旋地轉的人聲 sample ;最後的《 Beautiful 》則是 Park Hye Jin 曲如其名的夢幻電音靚歌。

