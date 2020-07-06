自我隔離下的謎樣電音：박혜진 Park Hye Jin 第二張 EP

現居於美國洛杉磯的南韓電音 DJ /製作人女生박혜진 Park Hye Jin 加盟英國獨立名廠 Ninja Tune，終告在6月底出版了繼《 If U Want It 》後她的第二張 EP 《 How can I 》。新唱片面世之前 Park Hye Jin 說：「天知曉我明天是否會死去，但至少如果那樣發生了，我會死得很開心。」這張六曲 EP 是她在巡演期間於機場、飛機、火車旅途上寫成，但在其頹靡慵懶、漫不經心的半吟半唱「厭世腔」演繹下，新作也切合早前她在洛杉磯自我隔離的氛圍。

本來，今年3月13日可以看到現年26歲的 박혜진 Park Hye Jin 在 TTN 舉行專場演出，也是這位來自南韓的電音 DJ /製作人女生繼去年4月在《 Sónar 2019 Hong Kong 》的 SonarVillage 帶來過 DJ set 之後第二度訪港公演，大家都好期待。然後，卻因為疫情的關係而告取消， TTN 亦已在2月底已把場地結束。

現居於美國洛杉磯的南韓電音 DJ /製作人박혜진 Park Hye Jin (攝影：Sirui Ma )

正當我們仍在想著不知要到何時才會在香港看到 Park Hye Jin 的時候，原來她已在今年年初不張揚地簽約在英國著名獨立電音廠牌 Ninja Tune 旗下，並剛在6月底出版了繼2018年處女作 EP 《 If U Want It 》後她的第二張 EP 《 How can I 》，算是一點安慰。

姑勿論你是去年在《 Sónar 2019 Hong Kong 》現場看過 Park Hye Jin 的演出，抑或只有在網上看過她的 DJ set (如《 Boiler Room 》那次)，她的 tech-house set 都算是相當 dancefloor-friendly 。但如果你是因為澳洲墨爾本廠牌 clipp.art 替她出版的《 If U Want It 》EP 而認識 Park Hye Jin 這個名字 (先被唱片封面上她的清秀面孔所吸引？)，那都知道她自家的音樂卻是另一回事。

在2018年才自學 Ableton 開始製作自家曲目， Park Hye Jin 形容其音樂製作是「他媽的 BB 級技巧」，她創造出的 house / techno 聲音都是如斯簡約而粗獷，而重點是她的英韓雙語主唱——在成為 DJ 之前 Park Hye Jin 本是唱歌與rap出身，其個人曲目上，她以頹靡慵懶、漫不經心，甚至有點「鵝公喉」的聲線，作出半吟半唱的演繹，樂迷以「厭世腔」來形容之，有一種孤獨感但又唱得很洗腦，所以 Park Hye Jin 的電音歌曲其實是頗為 leftfield 風格的東西。當然，她宛如在你耳邊幽幽地唱著：「 A, I love you / B, I want you / C, I miss you 」(《 ABC 》) 又的確幾魅惑。

沒錯 Park Hye Jin 是個熱衷玩社交媒體的年輕女生，但她又保持著相當的神秘感，大家對這位謎樣小妮子的認識都總有限，亦會覺得她有點 emo 。自出道之後， Park Hye Jin 曾居於英國倫敦、澳洲墨爾本，現在她進駐美國洛杉磯為基地。然而美國自3月中開始進入全國 lockdown 狀態，從 Park Hye Jin 的 Instagram 上所見，沒有多姿多彩的社交生活、也不見得到處打咭影靚相。反之在過去幾個月間實施自我隔離的她，在 IG 上大多數都是無無聊聊在房子內的自拍照片或自拍跳舞影片(她有玩「抖音」的)，看來頗為納悶但又一臉怡然自得；也許，這是 Park 妹子喜歡的生活。

박혜진 Park Hye Jin 的第二張 EP《 How can I 》由英國獨立電音廠牌 Ninja Tune 出版

Park Hye Jin 在訪問中說過她要不斷巡演、巡演、巡演，所以其第二張 EP 裡的作品，也是在旅途上於機場、飛機、火車上寫成。之不過聽她的《 How can I 》EP，我還是體驗到一種自我隔離的氛圍，六首新曲當中，有一半都是感覺來得較 chill 亦較 deep ，節拍也沒有前作的那麼硬。

終於出版了兩年來的新唱片， Park Hye Jin 在唱片面世之前表示過：「天知曉我明天是否會死去，但至少如果那樣發生了，我會死得很開心。」果然不失厭世少女本色。

較早前， Park Hye Jin 在 Instagram 孜孜不倦地上載她一臉自我陶醉的自拍跳舞短片，而且維持了一段時間，原來影片是用來湊合成《 How can I 》EP 開場曲《 Like this 》的 mv 。在流麗 deep house 曲式與夢幻氛圍下，這是一首全韓語主唱的歌曲，Park Hye Jin 以她的耳語夢囈嗓音像催眠般不斷唱著「나는 오늘도 이렇게 눈을 떠」(Today, I again opened my eyes like this)，迷魂到一個點。

在夢境般 Rhodes 電鋼琴琴音下《 Can you 》來得較 upbeat ，這首英韓雙語主唱的歌曲， Park Hye Jin 就像喋喋不休地向你問道：” Can you be my / Can you be my baby? “，然後她又有另一把聲音在唱：” I love you, and I fucking hate you / And I fucking hate you / and I fucking hate you ”。

主題曲《 How can I 》在 trap beat 與 ambient 氛圍之間， Park Hye Jin 以低沉鵝公喉嗓音頹唐地唱著：”How can I call you back / How can I call you back, back / How can I, How can I / How can I call you back “，又是多麼的洗腦。

《 NO 》是她的重型 tribal techno 馳騁曲目，最尾不忘來大唱” Shut the fuck up! “；《 How come 》是她向 footwork 取經，沒有主唱但卻有天旋地轉的人聲 sample ；最後的《 Beautiful 》則是 Park Hye Jin 曲如其名的夢幻電音靚歌。

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