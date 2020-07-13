出新碟做訪問 Javis Cocker：名與看鹹片本質是一樣的。

Jarvis Cocker 在不少樂迷心目中都有一定地位。早前報道過他今周會推出新個人專輯，在新採訪中分享了一樣突出的心路歷程。在與《星期日泰晤士報》（ The Sunday Times ）的淺談中，前 Pulp 的主腦人將名氣（ fame ）與鹹片（ pornography ）作了比較。看似怪誕，但細想下又完全合理的。

在回顧 Pulp 在 1995 年的推出的經典專輯《 Different Class 》當中一曲《 Common People 》時，Jarvis Cocker 回憶道：「對我來說，那是一個非常奇特的時刻。我實現了我一生以來追求的野心和成就，卻發現那並不能滿足我。」

他接著就說：「名氣（ fame ）這種東西讓我想起了色情片（ pornography ）。色情片是一樣很令人驚奇的東西 —— 性愛本是以肉體表達兩個人之間的愛，色情片卻是令這種東西變得令人厭惡。」那個時候對 Jarvis 來說是一個迷茫的時期，「還有甚麼值得我去相信呢？」

不過看來他現在已解開了心結。25 年後，這位 56 歲的音樂人仍在創作音樂。月前他在 YouTube 分享了《 Save The Whale 》一曲，收錄在這個星期五他以「 JARV IS 」之名推出的個人專輯《 Beyond the Pale 》之中。該專輯原定於 5 月發行，但由 COVID-19 疫情而被推遲。現在定於 7 月 17 日由 Rough Trade 發行。

終於有了！Jarvis Cocker 全新個人專輯第三首單曲上線