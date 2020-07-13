Coldplay《 Yellow 》廿周年 從未公開 mv 片段竟先放到 TikTok

下？TikTok 撒離了香港啊！那我們香港樂迷看不看到？看，是看到的，在 YouTube 有樂迷 backup 了片段，但沒有聲... 當然，忠實樂迷應該聽 Coldplay 的《 Yellow 》應該聽到滾瓜爛熟，自己（心中）配上音樂不是難事。之後樂隊也在 Instagram 發布了相同片段，不怕！

對，Coldplay 的國際成名作《 Yellow 》一曲已有 20 年歷史，最近樂隊在社交媒體上分享這個里程碑，樂隊更將歌曲當年拍的 mv 的第一 take 分享出來，但，竟然是先放到 TikTok 上！TikTok 撒離了香港，在香港的樂迷都看不到這條片，但有心的樂迷 backup 了片段，放到上 YouTube 上，聲音就沒有了，大家將就將就：

大家對《 Yellow 》中 Chris Martin 穿著大雨褸，在大雨下對著鏡頭唱歌，但原來這不是 mv 的原意，樂隊寫道：「第一 take 的《 Yellow 》mv 是這樣的。也有不是臨時演員在後面呢。但當日不停的下雨，最後只有在下午四時讓他們下班離開。Chris 最後向攝影師提議：『不如只是沿著海灘慢走去拍吧。』出來的效果是明顯的！」

就這樣，《 Yellow 》的 mv 就因為一場不肯停的雨成為了經典。

更新：幸在昨日 Coldplay 也在 Instagram 上載了片段，有聲有畫！

Coldplay 的專輯《 Parachutes 》在日前滿 20 周年，大家也可在 YouTube 官方頻道看到 4K 版的《 Yellow 》mv。

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