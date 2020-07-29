坂本龍一香港騷再度延期至2021年底　已購票人士必需退款

本在今年 4 月於西九自由空間（Freespace）舉行的《坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play》音樂會因 COVID-19 疫情爆發而一度延期至 9 月，樂迷雖失望但仍樂觀疫情在全球會有好轉之時，但當到現在外國疫情開始轉緩時，又到香港再爆發！主辦單位見勢情不對，決定將音樂會再一度延期到 2021 年的 12 月，並指所有持票人將收到退款安排的電郵或電話通知。有關節目延期安排及詳情預計於 2021 年 9 月在西九文化區網站公布...

坂本龍一音樂會又延期！

坂本龍一在片中表示：「非常遺憾不得不將香港的演出再次延期，不過我們承諾會重新安排演出日期，讓大家欣賞。衷心祝願各位一切安好，再會有期！」

自由空間決定將《坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play》音樂會再一度延期到 2021 年的 12 月，於延期的最新聲明指，各位早已購票人士雖然要退款，但當重新售票時，會獲購票優先權：

「為確保坂本龍一的樂迷於最新票務安排中享有更大的靈活性，管理局將向所有持票人安排全票退款。由2020年7月29日起，所有持票人將收到有關安排的電郵或電話通知。全額票款將於2020年10月15日前，自動退回用作購票交易之信用卡帳戶內，而票款一律不以現金或支票形式退回。「亞洲萬里通」亦將於2020年7月31日前，以電郵通知所有以里數兌換門票的會員有關安排。

持票人將享有優先購票，於2021年12月的演出，按首次訂票時的相同票價購買相應日期、相同數量及相同座位的門票。管理局將於2021年9月與持票人聯絡，屆時將會公布相關演出及門票發售詳情。」

#世界末日呀嗚

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