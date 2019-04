哥聽的是寂寥：The Jesus and Mary Chain 來港再續「迷失」旋律

《 迷失東京 》( Lost In Translation ),因為 Sofia Coppola 執導夠經典、劇情夠經典、畫面構圖用色夠經典、Bill Murray 角色的對白夠經典、Scarlett Johansson 更是經典中的經典... 當然,還有電影的 OST 一樣經典,有 Air 有 My Bloody Valentine 有 Death in Vegas 有 Phoenix 還有不可不提的 The Jesus and Mary Chain 坐陣這一張電影原聲大碟。適逢 The Jesus and Mary Chain 即將再次來港,大家絕不會忘記〈 Just Like Honey 〉這首歌。

2003 年的一套小品《 迷失東京 》( Lost In Translation ),讓大家沉醉在呆望 Scarlett Johansson 戲中每一個表情之餘,也遊走在戲中淡淡憂鬱的意境當中。

Sofia Coppola 執導功力高超之餘,揀選電影配樂也有一手,當年他和音樂監製 Brian Reitzell 合作下製作了共 16(一首 hidden)首歌曲的 OST,當中都是 Sofia 自己喜歡的、常常聽的歌;作為影迷,一套深刻的電影,其印象總會是最後一幕的,《 迷失東京 》也不例外,看著 Bill Murray 和 Scarlett Johansson 耳邊說著一席話再相擁而吻,雖然這一世我們也不會知他對她說了些甚麼,但不緊,因為觀眾耳邊響起的,是 The Jesus and Mary Chain 的一首歌:〈 Just Like Honey 〉。這一幕是多麼浪漫、多麼令人想流淚...

〈 Just Like Honey 〉是 The Jesus and Mary Chain 這隊蘇格蘭樂隊於 1985 年首張專輯《 Psychocandy 》中的作品,作為 noise pop 歌曲,其實,這首歌根本是「性」歌來。開首以鼓聲及低音結他作 grand opening,distortion 電結他緩緩進入,Jim Reid 悠悠唱出:

Moving up and so alive In her honey dripping beehive Beehive I'll be your plastic toy I'll be your plastic toy For you

這兩段到這一刻都有很多樂迷認為是男人為女人口交時的形容,「 honey dripping beehive 」、「 I’ll be your plastic toy 」… 大家應可以想像到吧?但 The Jesus and Mary Chain 唯美的演繹下,再放到《 迷失東京 》的最後一幕,也充滿詩意,也可聯想到戲中男女主角並沒有發生性關係,用這首歌作結,反而更配合那份感覺;當然,「 難為情 」的話也可以 focus 在這一段歌詞:

Walking back to you Is the hardest thing that I can do That I can do for you

也是很配合 Bill Murray 再追回 Scarlett Johansson 向她說最後再見。

《 Lost in Translation 》的 OST,亦在今年英國舉行(正確點是本周六)的 Reocord Store Day 推出「 RSD re-issue 」版本,封面也用了電影的開首一幕畫面。

而這首〈 Just Like Honey 〉已有 34 年歷史,當年專輯《 Psychocandy 》除了得到空前成功,也為 shoegaze 音樂奠定了基石;《 迷失東京 》也上映了 16 年,到現在仍是這樣盪氣迴腸,也同《 觸不到的她 》( HER )互相輝映。The Jesus and Mary Chain 也經歷了離合、解散和復出,2007 年的復出演出大家一定印象深刻,因為那時在美國 Coachella 音樂節的台上,樂隊與 Scarlett Johansson 合唱了這首歌。

The Jesus and Mary Chain 除了《 Psychocandy 》,The Jesus and Mary Chain 也有多張為人津洋樂道的專輯如《 Darklands 》、《 Automatic 》及《 Honey’s Dead 》;1994 年的《 Stoned & Dethroned 》更有與 Mazzy Star 主音 Hope Sandoval 合唱的單曲〈 Soemtimes Always 〉,也是為人熟知的大熱歌曲。1998 年的專輯《 Munki 》更由曾為 Nirvana 推出大碟的傳奇廠牌 Sub Pop 出版。樂迷一等就是 19 年,2017 年終推出第七張專輯《 Damage and Joy 》。

今年香港的樂迷雖未必能看到 Scalett Johansson 現場和 The Jesus and Mary Chain 演唱,但就一定可以把握機會再次看後者的香港 live,而且是在可以近距離互動的九龍灣國際展貿中心 Music Zone 舉行!這次公布雖是遲了點,但大家不用專程告假飛到日本看了,5 月 28 日,買飛未?不知會不會再重演 2012 年 live 時找 My Little Airport 的 Nicole 再高歌〈 Just Like Honey 〉一次?

Clockenflap Presents: The Jesus and Mary Chain Cult indie legends return to Hong Kong

日期:5 月 28 日

場地:九龍灣國際展貿中心 Music Zone

門票:HKD 540

