Linkin Park《Hybrid Theory》廿周年推特別版專輯！自命忠粉要有

Linkin Park 至為成功及經典的專輯，非 2000 推出的處子專輯《Hybrid Theory》莫屬。專輯踏入了第 20 個年頭，即將會推出周年特別紀念版，讓一眾樂迷忠粉再一次回味 nu metal 的光輝時刻。

Linkin Park 的《Hybrid Theory: 20th anniversary edition》將會在 10 月 9 日正式推出，當中會包括歌曲樣版、B-sides 歌曲、DVD 及超過 90 分鐘的罕有錄影片段。《Hybrid Theory》當年的 rap rock/nu metal 令樂隊平地一聲雷，他們一舉成名的歌曲除了大家最熟悉的《In the End》外，還有《One Step Closer》和奪等格林美獎的《Crawling》：

20 年後，樂隊靈魂人物、主音之一 Chester Bennington 自殺身亡，令世人震驚，樂隊即進入休隊時期。他的力量型 scream 以後也只能在過往片段中重溫。不過《Hybrid Theory: 20th anniversary edition》中會包括一首當年樂迷很想擁有完曲的樣本曲目，就是《She Couldn’t》，歌曲更上線了：

+ 3 + 2

超級豪華特別版當中除了《Hybrid Theory》的 CD，還有史上賣得第四多的 remix 專輯《Reanimation》、12 首《B-Sides Rarities》、18 首之前只在 LPU fan club 內流傳的歌曲《LPU Rarities》、包括了上述《She Couldn’t》一曲的 12 首未曾發布歌曲《Forgottern Demos》；未止，還有卡式帶、海報、平版圖冊及 80 頁精裝本收錄很多未曾曝光過的相片。

《Hybrid Theory: 20th anniversary edition》 超級豪華特別版。

有指 Linkin Park 其餘隊員正在創作新專輯，但 COVID-19 疫情可能會將之推遲，另一樂隊重要人物 Mike Shinoda 則除了直播玩《動森》外，最近亦推出了全新個人專輯。

Linkin Park 主腦 Mike Shinoda 再有新專輯推出！

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