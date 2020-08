好歌要回味！Regina Spektor 再演奏 18 年前歌曲《Prisoner》

當年因為《心跳 500 天》((500) Days of Summer)這部戲,狂 loop 那張 OST 當中一曲 —— Regina Spektor 的《Us》。2020 年了, Regina Spektor 的歌和專輯都仍存在 iPod 之中(Yo Old School~~),最近她受邀於《The Late Show with Stephen Colbert》上演出(當然是 Social-distancing 之下啦),唱出了 2002 年收錄在專輯《Songs》中的一曲《Prisoner》,更有舞者伴舞!