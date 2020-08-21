好歌要回味！Regina Spektor 再演奏 18 年前歌曲《Prisoner》

當年因為《心跳 500 天》（(500) Days of Summer）這部戲，狂 loop 那張 OST 當中一曲 —— Regina Spektor 的《Us》。2020 年了， Regina Spektor 的歌和專輯都仍存在 iPod 之中（Yo Old School～～），最近她受邀於《The Late Show with Stephen Colbert》上演出（當然是 Social-distancing 之下啦），唱出了 2002 年收錄在專輯《Songs》中的一曲《Prisoner》，更有舞者伴舞！

「當我開始我的 solo 鋼琴演出時，我重玩了一些我舊時的歌。又為我在 Broadway 演出想了一些有趣的念頭，所以我邀請了舞蹈家 Caleb Teicher 來為我的歌伴舞，他的『的撻舞』成為了我歌曲的敲擊拍子。」其實歌曲片段是在去年夏天，Regina Spektor 完成了在 Lunt-Fontanne Theater 的 Broadway 演出後拍的。

「在演出後我們去到了 Brooklyn 的 Roulette 拍下了這片，當時我們覺得我和 Caleb 在台上各一端去演釋《Prisoner》一曲很有意思，沒想過這竟然變成了現今的實際環境... 我等待可以再一起在舞台演出的時間，但現在我很高興可以分享這片，我掛念在人前演出的日子呢。」Regina Spektor 說。

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來，也重溫一下《Us》一曲。

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