【有戲聽】《心跳五百天》十周年 OST 你有幾多首歌仲聽緊？

《 心跳五百天 》( (500) Days of Summer )這一部「愛情」小品,不論是男是女,只要是 8、90 後的都會視之為經典作品,戲中提及的愛情觀還是人生觀,不一定是向大家定一套標準,或分辨對與錯,只是告訴大家每人都會上過這人生的一課。電影眨下眼就上映十周年了,先不理 Summer 是不是「婊子」(bitch)、或 Tom Hansen 是個自私宅男,《 心跳五百天 》的 OST 絕對是一張經典歌曲合輯。大家現在還有聽嗎?今次再和大家回顧一下這一個「 Boy meets Girl 」的原聲大碟。

《 心跳五百天 》十周年,最近兩位主角在《 Entertainment Weekly 》雜誌重聚接受專訪,兩位主角 Joseph Gordon-Levitt 和 Zooey Deschanel 除了聚舊之餘也再為戲中女角 Summer Finn 平反… 無論如何,愛情從來都沒有絕對的對與錯,誰是壞人誰是好人根本沒有客觀,電影只是和其他很多愛情電影一樣,描寫如何為自己人生上一寶貴的課罷了。當然也教曉我們很多男生一樣東西:別對「 manic pixie dream girl 」有太多暇想了,幾乎每一次她們的出現,只是電影和小說中的 plot device。(TvT)

好,回正題,還是聽歌吧:電影有兩張 OST,一張是《 Score from Motion Picture 》、一張是《 Music from the Motion Picture 》,今次和大回顧後者,因為導演 Marc Webb 在選歌方向真是一絕,連 AllMusic.com 的碟評人 Andrew Leahey 都大讚「曲目和戲情、角色的有著天衣無縫的配搭」。大家還在聽哪幾首?對其演出者/樂手還有印象嗎?現在和大來一個集體回憶。

The Smiths ——〈 There Is a Light That Never Goes Out 〉

這首歌對 6、70 後樂迷不會對其陌生,但對很多 90 後的樂迷來說,都是因為這一套電影而重新認識 The Smiths 這一隊傳奇樂隊。歌曲收錄在 1986 年 The Smiths 第三張專輯《 The Queen Is Dead 》中,結他手 Johnny Marr 的編曲、主音 Morrissey 的歌詞淒美、頹廢得想又浪漫。The Smiths 於 1987 年解散,但他們的作品如這首歌一樣「 never goes out 」。

And if a double-decker bus Crashes into us To die by your side Is such a heavenly way to die

Regina Spektor —〈 Us 〉

美籍俄裔 Art pop 女歌手 Regina Spektor 的這一首〈 Us 〉用在電影的開頭,令更多人起初搞不清這套電影到底是怎樣一回事,加上開首旁白一句「 this is not a love story 」… 再聽這首〈 Us 〉,是有種「不知愛情會不會有結果」的感覺。

They'll name a city after us And later say it's all our fault Then they'll give us a talking to Then they'll give us a talking to Cause they've got years of experience

怎樣都好,〈 Us 〉收錄在 Regina Spektor 於 2004 年的第三張專輯《 Soviet Kitsch 》中,不過她都三年未有新專輯了,對上一張是 2016 年的《 Remember Us to Life 》。不過大家可看看〈 Us 〉用 stop-motion 方式拍的 mv,都是百看不厭的。

The Temper Trap —〈 Sweet Disposition 〉

可以說是 OST 中最澎湃的一首歌,也感覺到那份年輕、對愛情感情的熱血。這一隊澳洲 indie rock 樂隊處子專輯所收錄的歌曲,為《 心跳五百天 》帶來了最情感滿溢的一刻(雖然在戲中只是幾秒),歌詞中不是沒有對失去的感慨,但卻是我們擁抱「擁有過」的那一刻... 這一首歌,無論是與伴侶相戀時,抑或寂寞唏噓時都應該播來聽聽。

While our blood's still young It's so young, it runs Won't stop 'til it's over Won't stop to surrender

The Temper Trap 同樣有 3 年沒有新專輯,但在去年有為樂團 Imagine Dragons 的 ƎVOLVE World Tour 當暖場嘉賓。

Carla Bruni —〈 Quelqu’un m’a dit 〉

法國人 Carla Bruni,由超模到拿起結他再成為法國總統夫人,她的人生好像每一個階段都可以寫一本書。不過她不只是「玩玩下」,到這一刻 Carla Bruni 已推出了六張專輯,〈 Quelqu’un m’a dit 〉是她的一鳴驚人之作,也是首張專輯的歌曲。

C’est quelqu’un qui m’a dit que tu m’aimais encore 他們說 你那時依然愛我 Serais ce possible alors 但這是真的嗎 On me dit que le destin se moque bien de nous 有人告訴我 命運不斷捉弄我們 Qu’il ne nous donne rien et qu’il nous promet tout 答應了一切 卻什麼也不給 Parat qu’le bonheur est porte de main 彷彿幸福就在眼前 Alors on tend la main et on se retrouve fou 我們伸出手 卻什麼也摸不著

這真的不是一個愛情故事。

Wolfmother —〈 Vagabond 〉

在《 心跳五百天 》的 OST 中,有不少澳洲樂隊的歌曲在內,另一隊就是 Wolfmother 了,這一隊 2004 成立的 hard rock 樂隊,〈 Vagabond 〉是 2005 年的作品,大家可以聽到開首有如 blues 的編曲,之後就是典型的如 Led Zeppelin、 Black Sabbath 式的演繹。歌詞都記載了一段單向式的愛情,很多東西只是男生的一廂情願。

Go and see the sorcerer look into the ball You may find the answer written on the wall The left one was a dancer can you see the answer, oh!

Wolfmother 共有四張專輯,2016 年的《 Victorious 》後,隊員的變動令他倒去年才重返四人組的 lineup。

Mumm-Ra —〈 She’s Got You High 〉

可以說是電影的中心歌曲,配到劇情當中,也訴說了男主角的心聲,失去了和女生的浪漫愛情,但依然相信愛情/喜歡自己的人是會出現的。

We've lost romance this world has turned so see through Open your mind, believe it's going to come true Romance alive and hope she's going to tell you

Mumm-Ra 是於 2000 年成立的英國 indie rock 樂隊,這歌收錄在 2007 年樂隊的處子專輯《 These Things Move in Threes 》,之後進入了休隊狀態,2014 年才再推出第二專輯《 Back to the Shore 》。

當然還有兩首 cover 歌曲,由 Meaghan Smith 翻唱樂隊 Pixies 的〈 Here Comes Your Man 〉:

和戲中女主角 Zooey Deschanel 自組的樂隊 She & Him 翻唱 The Smiths 的〈 Please, Please, Please Let Me Get What I Want 〉:

《 心跳五百天 》OST 十年過後,仍然有令你帶來戀愛的心跳感覺嗎?

