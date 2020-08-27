【睡前YouTube爬】 Billie Eilish卡板假背景的Tiny Desk演出

如果不是 Billie Eilish 講出來，跟本看不出整個背景是假的。現在基本足不出戶的 Billie 與哥哥 ，接受 NPR 音樂媒體邀請，參與到他們知名的辦公室音樂會 Tiny Desk 。

Billie Eilish與哥哥Finneas於Tiny Desk ，演出了兩首歌曲《my future》《everything i wanted》在第一首歌完結後，Billie Eilish 介紹身後的背景其實是假的，由列印的卡板模疑 NPR辦公室的場境，但他們兩個絕對是真實的，所以不影響這個在家的演出。

Tiny Desk 這個形式的演出是來自 NPR 的主持人 Boilen 與編輯 Stephen Thompson，在觀看一次酒吧的音樂演出後，覺得環境太吵，根本聽不到音樂。Thompson開玩笑不如，叫那位音樂人在你的工作檯旁唱給你聽，就可以聽得很清楚！最後 Boilen 真的這樣做，在2008年開始了第一場 Tiny Desk 音樂會。

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Billie Eilish《my future》 MV 為香港樂迷 特設繁中歌詞字幕