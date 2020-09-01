網上直播 - 話梅鹿專輯《郵資不足》音樂實驗劇場開催！

香港 math rock 樂隊話梅鹿（Prune Deer）去年 11 月推出第三張專輯《Insufficient Postage》（郵資不足），以 2018 年一名飛機員工偷走一架飛機升空最後再自殺式墜毁的事件啟發而成。不過樂隊想以更多不同 —— 音樂以外的方式 —— 去表達他們的創作靈感，所以音樂實驗劇場就這樣開催了。

在《Insufficient Postage》中，話梅鹿創作出三首純音樂，兩首不同語言的歌與兩段環境聲效。包括《返信》、《空郵 by air》、《失速》

而樂隊最近有新企劃，與本地文化組織六合文化舉行「《郵資不足》音樂實驗劇場」，當中他們認為「音樂本身可以表達的內容有限，需要更多藝術媒介與觀眾溝通」，音樂實驗劇場「將各種不同範疇藝術結合而成一個完整的演出。」

「《郵資不足》音樂實驗劇場」會以科技作為引線，由音樂穿針。話梅鹿說這次的演出「包括但不限於互動戲劇，音樂，裝置藝術，Audiovisual art 等元素，將意志、選擇、個人責任發現自我和生命的意義的意念，以藝術方式跟觀眾作對話。」

除了主角話梅鹿，他們也請來了另外兩個本地音樂單位 Just a broken machine 和周漢寧共同演出。今次的演出因為 COVID-19 的關係，會於 MOM Livehouse 閉門進行，並以網上直播形式讓樂迷觀看：

《郵資不足》音樂實驗劇場

日期：2020年9月5日晚上( 星期六 )

時間：下午9時30分至晚上11時

直播頻道：

YouTube:話梅鹿

Facebook:話梅鹿

Facebook:MusicSurveillance

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