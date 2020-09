Lana Del Rey 新專輯仍要等 分享 Joan Baez 的「一堂課」

早在 5 月時,Lana Del Rey 在 Instagram 分享了她的第七張專輯名為《Chemtrails over the Country Club》,她一直都說新專輯「很快」會面世,但最近《Interview》雜誌釋出了一段她與好友 Jack Antonoff 的電話對話,說新專輯「仍未完成」...

Lana Del Rey 早前拍了短片說她正在拍攝《Chemtrails over the Country Club》專輯內歌曲《Let Me Love You Like a Woman》的 MV,fans 當然興奮:

幾個月過去,歌迷想必更為期待那一天會有新消息,但到現在,《Chemtrails over the Country Club》正式專輯封面和歌單仍未有,除了四首 Lana 確定的歌曲名稱《Tulsa Jesus Freak》、《White Dress/Waitress》、上述的《Let Me Love You Like a Woman》和主題曲《Chemtrails over the Country Club》。

在《Interview》雜誌的新報道中,更釋出了一段 Lana Del Rey 與好友 Jack Antonoff 的電話對話,說新專輯「仍未完成」... 在推出了有聲版詩集《Violet Bent Backwards over the Grass》後,Lana 對 Jack 說新專輯的製作快到終點了,但仍要多等一下。

「這一張專輯和過去的有着很大的差異,因為我今年的心神都去到了詩集當中。」Lana Del Rey 說:「總會在當你知道自己有知目標、要做甚麼時,就會有其他東西打散了我的專注力。」

Jack Antonoff,在《Norman Fucking Rockwell!》專輯後為 Lana Del Rey 再次在紐約為《Chemtrails over the Country Club》作監製,他說:「每次聽到妳傳給我的作品,我整個人都被歌曲震懾了,可能是在飛機上、在車裡、或只是走在街上。聽到妳的歌就好像要進入另一個宇宙一樣。」

不過 Lana 說今次的創作一點也不容易:「這次新專輯給我很大壓力。《Norman Fucking Rockwell!》很清楚的目標和方向,但《Chemtrail》呢?是新 folk 嗎?風格去了 country 嗎?不過現在我覺得出來的效果很不錯,《White Dress/Waitress》一曲會定義整張新專輯的感覺。」

「若不是我私人生活向詩集令到我分身不暇,我一定會張專輯打磨得更精緻、更準確。我想加多一首歌進去,現在專輯很好,但要完美的話真的要多加一首歌,我想《Dealer》一曲是可以的,這歌我吼叫得差點頭也掉下來,人們不知我吼叫是怎樣的,我會大叫的啊。」

Lana 又分享了去年與 Joan Baez 的演出背後:「當時我去了 Berkeley,因為真的很想和 Joan Baez 一起合唱《Diamonds and Rust》一曲,很開心她最後答應了。」

她再說:「其實無任何人一定要專登走來在 15000 名孩子面前唱一首舊歌,但 Joan 當時說只要我肯駕車去到 Berkeley,她會讓我作客到她家廚房一起練歌,練得好就答應出演,我當然照做!她提糾正了我所有的旋律,是很美妙的。表演後她和我到了一間可以跳 two-step 舞的 Afro-Caribbean 夜店,她跳足一整晚,我也不夠她來。」

Lana Del Rey 與 Joan Baez。

