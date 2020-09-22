你仲聽唔聽收音機？Bob Dylan 相隔 11 年再主持音樂電台節目

Bob Dylan 除了仍繼續出新歌新碟外，他最近他回歸音樂電台當主持！在相隔了 11 年後，Bob 伯伯再次回到 Sirius XM 當《Theme Time Radio Hour》的主持，談音樂、談自己創辦的威士忌品牌，和說說 101 年前發生的波士頓糖蜜災難（Great Boston Molasses Flood）的都市傳說。

當然當然， Sirius XM 也由電台變成了「網上電台」，但 Bob Dylan 回歸當節目主持都是一件大事，Bob Dylan 一開首就引用 Alexandre Dumas 寫下的小說《The Count of Monte Cristo》 中一句「我很高興再見到大家，令我忘卻所有歡悅都是短暫的。」Bob 伯伯也很誠實，承認回歸當主持是要為自家推出的威士忌品牌 Heaven’s Door 宣傳一下。

而且聽到他的聲音仍精精神神，也高興 79 歲的他仍有雅興在節目中幽智能手機一默：「不如《Theme Time Radio Hour》改名吧，現在的人還會聽收音機嗎？Radio 這字好像不太適合，很多人現在都用『智能多士爐』（Smart Toaster）聽歌啊。但叫節目做《Theme Time Device Hour》又很不順耳...」

Bob Dylan 回歸 Sirius XM 主持《Theme Time Radio Hour》。

之後 Bob 伯伯在節目中播了 1920 年代歌手 Charlie Poole 在 1930 年錄下的一曲《If The River Was Whiskey》，說了一下歌的起源，和 Charlie Poole 如何用 banjo 來唱這首歌：

另外他又用他的威士忌帶起了歷史，說 Charlie Poole 讓「River of Whiskey」 101 年前發生的波士頓糖蜜災難（Great Boston Molasses Flood），當年一間在波士頓 North End 以糖蜜（molasses）生產乙醇的蒸餾公司，因儲存儲蜜不善，加上當年氣溫突然上升，令高約 15 米、直徑約 27 米的儲存罐爆炸和倒塌，存有 230 萬加侖（約 870 萬公升）的糖蜜以時速 56 公里湧到街道上，更翻起了 4.5 米高的「糖蜜波」，造成 21 死 150 人受傷。Bob Dylan 在節目中說現在仍有人在地牢中聞到了糖蜜的味道... 最後都是要再「賣廣告」，說：「威士忌、波本和黑麥都不會用糖蜜來造啊！」

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