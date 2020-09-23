躲不過病毒？SXSW 2021 將會以網上串流形式舉行

早在 3 月時， 美國其中最大的多媒體音樂藝術節 South by Southwest（SXSW）成為了首個被 COVID-19 疫情波及的大型活動，要取消及延期。當時主辦單位及一眾樂迷 fans 當然希望疫情在 2021 年會有減退，但現在已是 2020 年的 9 月底了，美國的疫情未有見顯著的好轉，剛先又增加了近 5 萬宗新確診，又有 826 人死亡，總累計 697 萬宗個案、20.3 萬人死亡。即使有人不信「個案是否直接因為 COVID-19」，但這些數字對主辦單位就是一切，他們不會做過份冒險的事，所以公布了 SXSW 2021 年將會以數碼形式舉行。

在 SXSW 2021 的公布中，指活動會以網上舉行，於 2021 年 3 月 16 日至 20 日，當中會包括不同的會議、放映會、虛擬影院、展覽等等。

主辦單位其實仍希望可以舉行到「實體演出」，但要看市政府的決定。那看來這幾個月會希更進一步消息。

跟足指引定無良心呀？SXSW 因疫情取消卻不設退款！

SXSW 2021 公布聲明文章

同一時間，今年取消的 SXSW，當中演出者會有參加 2021 年活動的優先權，不過今年買了票的參加人士，主辦則未有另外的消息公布，應是維持在當時取消活動電郵中說的：「今年持有的門票可以延期到 2021、2022 或 2023 年。」

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