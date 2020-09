Wallows 新 EP 將推出 叫人投票送未曾曝光歌曲《Bad Remake》

有 Netflix 劇集《13 Reasons Why》主角 Dylan Minnette 作主腦的美國 alternative rock 樂隊 Wallows,最近公布 10 月會推出 EP《Remote》也在日前釋出了單曲《Nobody Gets Me (Like You)》。而樂隊為了鼓勵樂迷 fans 去總統大選投票,Wallows 舉行了一個「你登記做選民未?」的活動,登記後更可以免費下載一首從未發布的歌曲《Bad Remake》呢。

10 月會推出 EP《Remote》的 Wallows╴最近也釋出了新 MV《Nobody Gets Me (Like You)》:

而 Wallows 又在與 HeadCount 組織合作的活動「你登記做選民未?」(Are You Registered Yet?)中叫人登記做選民和參與投票,登記後可以免費下載他們從未曝光歌曲《Bad Remake》,這歌是之前 Wallows 在《Nothing Happens》的演出時段錄下的。歌曲本是只能在昨日登記後才能下載,但這是個「分享的世代」,有 fans 將歌上載到了 YouTube 了,當然,在 YouTube 片段中也有叫人參與投票我呼籲:

另外,早在去年 Wallows 與 Clairo 合作了一曲《Are You Bored Yet?》,樂隊叫 fans「二次創作」歌曲的 MV,就有了以下的片段了:

新 EP《Remote》將會在 10 月 23 日推出:

