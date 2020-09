唱 I Am Groot？雲迪素推出首張個人單曲！

What?雲迪素(Vin Diesel)出歌?平時在《狂野極速》(Fast & Furious)聽他說「It’s about family」或是在 Marvel 電影中聽他說「I’m Groot 」就多,聽他唱歌?都真是第一次... 但不要誤會,「雲老大」推出的首張個人 dance pop 單曲《Feel Like I Do》是一首不錯的作品!大家可以邊聽邊大叫 I Am Groot 來作和音啊!