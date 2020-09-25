唱 I Am Groot？雲迪素推出首張個人單曲！

What？雲迪素（Vin Diesel）出歌？平時在《狂野極速》（Fast & Furious）聽他說「It’s about family」或是在 Marvel 電影中聽他說「I’m Groot 」就多，聽他唱歌？都真是第一次... 但不要誤會，「雲老大」推出的首張個人 dance pop 單曲《Feel Like I Do》是一首不錯的作品！大家可以邊聽邊大叫 I Am Groot 來作和音啊！

Vin Diesel 揸快車、做 XXX 特務、做外星 Anti-Hero（在說 Riddick）、或是在錄音室錄 Groot 的對白... 一句啦。但大家又會想過他在錄音室錄歌嗎？就是這次！雲老大推出個人全新單曲《Feel Like I Do》，走 dance pop 風，聽落都不錯啊！

在跳舞節拍中聽到他的低底歌聲，出乎意料是很搭配的呢，2020 年確時「每每帶著驚喜」的一年。雲老大也在其 Instagram 分享「開金口」唱歌的點滴。他說：「我承諾會推出自己的音樂都有一段日子了，現在 —— 因為你們的鼓勵 —— 我跳出了自己的舒適圈。多謝大家相信我，希望我能令大家感到驕傲。」

《Feel Like I Do》單曲封面

為免上面的 YouTube 很快被刪除，可在 Spotify 聽一下：

《The Kelly Clarkson Show》更有 Vin Diesel 在錄音室中的講話，聽一下：

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