Sinéad O’Connor 相隔五年再有新作翻唱 Mahalia Jackson 歌曲

愛爾蘭女唱作人 Sinéad O’Connor 自 2014 年的第十張專輯《I'm Not Bossy, I'm the Boss》後，除了在 2015 年為《Tribute To Blind Willie Johnson》唱了一曲《Trouble Soon Be Over》後也就沉寂了下來，之後有她的消息就是 2018 年她改信穆斯林、改名為 Shuhada' Sadaqat，和不時有她「抑鬱症又復發」、「又想自殺」和「又到復康中心」那類真真假假的消息。

不過，近日 Sinéad 真正回來了，她釋出了一首翻唱歌曲《Trouble of the World》，這是一首 1959 年由福音歌手 Mahalia Jackson 唱的一首歌。先來聽聽 Sinéad 的版本：

這首歌是 Sinéad 為 Black Lives Matter 的基金籌款的歌，她說：「這不是一首關於死亡或逝去的歌。這是一首作為表達出『人類可以共同為世界創造出天堂』這訊息的作品。我知道我們可以做得到。」

這不只是首簡單上載到 YouTube 的歌，片中可見 Sinéad 為此歌拍下 mv 與穿起「Black Lives Matter」的 Tee 恤。大家也可以重溫一下 Mahalia Jackson 的版本：