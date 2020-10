Sinéad O’Connor 相隔五年再有新作翻唱 Mahalia Jackson 歌曲

愛爾蘭女唱作人 Sinéad O’Connor 自 2014 年的第十張專輯《I'm Not Bossy, I'm the Boss》後,除了在 2015 年為《Tribute To Blind Willie Johnson》唱了一曲《Trouble Soon Be Over》後也就沉寂了下來,之後有她的消息就是 2018 年她改信穆斯林、改名為 Shuhada' Sadaqat,和不時有她「抑鬱症又復發」、「又想自殺」和「又到復康中心」那類真真假假的消息。