Massive Attack 新音樂紀錄片探討音樂工業碳排放對環境影響

英國 trip hop 樂隊 Massive Attack 一向將民生社會事待影片影像融入現場演出當中，氣候問題當然時其中之一，Massive Attack 作為音樂工業一份子，也清楚知道人類在這知工業內的行為如何深層影響到自然環境。在他們與氣候變化研究中心 Tyndall Centre 聯乘製作一輯 8 分鐘的紀錄片《Massive Attack X Tyndall Centre for Climate Change Research》探討一下音樂人向樂迷在享受音樂演出的同時，如何將環境破壞的程度減到最低。

紀錄片主要是探討音樂會、音樂節這類大型音樂活動的碳足跡（carbon footprint）。Massive Attack 的 Robert ‘3D’ Del Naja 就紀錄片說：「作為一隊巡迴演出樂隊，我們時刻留意到我們這個產業當中的行為如何破壞到我們的環境。」樂隊原想讓 Tyndall Centre 參與今年 Massive Attack 在利物浦演出，研究如何可以有一個「綠色演唱會」給其他音樂人參照。「我們已盡力減低演出的碳排放，但永遠都是過於片面。」

加上又是那個字 —— 疫情 —— 令演唱會舉行不到，卻讓 Tyndall Centre 用另一個角度去作出研究：中心的學者與研究人員在英國 lockdown 時期去了三個不同城市拍攝城市情況，片中也看到了 Massive Attack 演出中的燈光效果。8 分鐘的短片由 Anthony Tombling Jr. 執導，當中訪問了利物浦文化總監 Claire McColgan 向綠力能源先鋒 Dale Vince。

Massive Attack 在 7 月時推出了新 EP《Eutopia》，與 Young Fathers、Saul Williams 向 Algiers 聯合推出新作。

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