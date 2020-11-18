Depeche Mode 主腦 Martin Gore 推個人新 EP 及新歌！

英國天團 Depeche Mode 主腦 Martin Gore 自 2015 年推出了個人第二張電音專輯《MG》及 EP《MG Remix EP》後，就未有新的個人作品，樂迷等待 5 年後，Martin Gore 終再發布新作！

Martin Gore 的新 EP 為《The Third Chimpanzee》，共五首新歌，其中有《Mandrill》作為先行單曲：

「今次的 EP，我第一首錄的歌不太有人性，而是很原始野性的，所以我命名了作《Howler》（咆哮者），有如猴子的咆哮。後來在為 EP 正名時，我記得自己讀過一本書叫《The Rise and Fall of the Third Chimpanzee》，我覺得和我的 EP 很有扣連感，因為我們『人類』，的確是叫作『第三類黑猩猩』。」Martin Gore 說。

題外話：Martin Gore 說的《The Rise and Fall of the Third Chimpanzee》，是 1991 年由人類史學家 Jared Diamond 撰寫的書，當中研究人類與猩猩類哺乳動物之間的生理、基因關係與行為 —— 因書中指人類與猩猩的基因差異不大，所以說『人類可以被稱為第三種黑猩猩』（另外兩種為平常的 Chimpanzee 和 Bonobo）。書原名是《The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal》，Martin 讀到的是 2004 年的第三版書名。

Jared Diamond 於 1991 年推出的大眾科學書。

Martin Gore 與一眾 Depeche Mode 的成員最近被列入美國搖滾名人堂，新 EP 可以作為一個慶祝吧。《The Third Chimpanzee》將於明年 1 月 29 日推出。

The Third Chimpanzee EP:

01 Howler

02 Mandrill

03 Capuchin

04 Vervet

05 Howler’s End

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