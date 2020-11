Depeche Mode 主腦 Martin Gore 推個人新 EP 及新歌！

英國天團 Depeche Mode 主腦 Martin Gore 自 2015 年推出了個人第二張電音專輯《MG》及 EP《MG Remix EP》後,就未有新的個人作品,樂迷等待 5 年後,Martin Gore 終再發布新作!

Martin Gore 的新 EP 為《The Third Chimpanzee》,共五首新歌,其中有《Mandrill》作為先行單曲:

「今次的 EP,我第一首錄的歌不太有人性,而是很原始野性的,所以我命名了作《Howler》(咆哮者),有如猴子的咆哮。後來在為 EP 正名時,我記得自己讀過一本書叫《The Rise and Fall of the Third Chimpanzee》,我覺得和我的 EP 很有扣連感,因為我們『人類』,的確是叫作『第三類黑猩猩』。」Martin Gore 說。

題外話:Martin Gore 說的《The Rise and Fall of the Third Chimpanzee》,是 1991 年由人類史學家 Jared Diamond 撰寫的書,當中研究人類與猩猩類哺乳動物之間的生理、基因關係與行為 —— 因書中指人類與猩猩的基因差異不大,所以說『人類可以被稱為第三種黑猩猩』(另外兩種為平常的 Chimpanzee 和 Bonobo)。書原名是《The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal》,Martin 讀到的是 2004 年的第三版書名。

Jared Diamond 於 1991 年推出的大眾科學書。

Martin Gore 與一眾 Depeche Mode 的成員最近被列入美國搖滾名人堂,新 EP 可以作為一個慶祝吧。《The Third Chimpanzee》將於明年 1 月 29 日推出。

The Third Chimpanzee EP:

01 Howler

02 Mandrill

03 Capuchin

04 Vervet

05 Howler’s End

