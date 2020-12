《The Walking Dead》女主角演出已故唱作人 Tom Petty 新 MV

於 2017 年意外去世的美國搖滾唱作人 Tom Petty,今年 10 月獲追封新專輯《Wildflowers & All The Rest》,當中的歌曲《Something Could Happen》現被拍成 MV,雖主人翁已不在人世,但歌曲尚留人間,MV 更找來了美劇《The Walking Dead》演女主角 Maggie 的 Lauren Cohan 演出。